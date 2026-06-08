به گزارش خبرگزاری مهر،سردار ابن الرضا در نشست با استاندار بوشهر، آمادگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را برای جابجایی و تبدیل اراضی پایگاههای نظامی به کاربری توسعه شهری اعلام کرد.
استاندار بوشهر اظهار کرد: مردم بوشهر از پیشگامان مبارزه با استعمار در تاریخ معاصر ایران و همچنین مرزبانانی آگاه، غیور و شجاع در صیانت از امنیت و منافع ملی و سرزمین ایران بزرگ بویژه در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی اخیر بوده و حماسههای ماندگار آفریدهاند که لازم میدانم از حضور فعالانه و آگاهانه مردم در پشتیبانی نیروهای مسلح تقدیر کنم.
ارسلان زارع از نقش مدیران پرتلاش شرکتهای وابسته به وزارت دفاع بویژه پتروشیمیهای فعال در جنوب استان در زمینه حضور فعال و مجاهدانه در بازسازی بخشهای آسیبدیده ناشی از جنگ تحمیلی اخیر نیز تقدیر کرد.
استاندار بوشهر بر اشتغال جوانان متخصص استان در شرکتهای زیرمجموعه وزارت دفاع تأکید کرد و یادآور شد: استفاده از نیروهای استان در ردههای مدیریتی پتروشیمیهای زیرمجموعه مورد تاکید قرار دارد.
زارع تصریح کرد: با توجه به شرایط پیش آمده در جنگ تحمیلی اخیر، با مدیریت استان، جابجایی بخشهایی از پایگاه های نظامی شهر بوشهر و تبدیل اراضی آن به کاربری توسعه شهری در دستور کار قرار دارد که از وزارت دفاع انتظار میرود، حمایت لازم را داشته باشد.
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