به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح یکشنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران استان بوشهر، با اشاره به وضعیت خانه مطبوعات در استانهای مختلف کشور اظهار کرد: در بسیاری از استانها با مشارکت بخش خصوصی و حمایت دستگاههای اجرایی، خانه مطبوعات صاحب مکان شده است؛ البته در بسیاری از موارد این مکانها استیجاری هستند.
استاندار بوشهر ادامه داد: شخصاً علاقهمند بودم این موضوع در استان بوشهر نیز زودتر تعیین تکلیف شود. بر اساس مصوبه شورای راهبردی، مبلغی از محل مسئولیتهای اجتماعی برای تأمین رهن دفتر در نظر گرفته شده بود، اما فرآیند آن طولانی شد.
زارع تصریح کرد: با درخواست مجددی که صورت گرفت، مقرر شده است از محل مسئولیتهای اجتماعی یکی از شرکتهای مستقر در جنوب استان و با همراهی مدیران بومی استان، مکان دفتر خانه مطبوعات در مرکز استان تأمین شود.
وی خاطرنشان کرد: با هماهنگیهایی که با مسئولان خانه مطبوعات کشور انجام شده است، امیدواریم در آینده نزدیک و با حضور مسئولان خانه مطبوعات کشور و اهالی رسانه استان، این مکان به بهرهبرداری برسد.
افزایش فعالیتهای خبری غیرمکتوب
استاندار بوشهر با اشاره به افزایش فعالیتهای رسانهای در فضای غیرمکتوب گفت: همانگونه که در این مراسم مطرح شد، میزان تولید و انتشار اخبار غیرمکتوب نسبت به گذشته افزایش یافته و این مسئله بخشی از تحولات حوزه رسانه است.
زارع با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: طبیعت اقتصاد در هر کشور و جامعهای بهگونهای است که مشکلات اقتصادی در مقاطعی پدیدار میشود و متأسفانه از آغاز فعالیت رئیسجمهور اخیر آمریکا، تحریمها نیز بر شرایط اقتصادی تأثیرگذار بوده و بخشی از آثار آن در حوزه تورم مشاهده میشود.
وی افزود: در دیدار قبلی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موضوعات مرتبط با جامعه رسانهای مطرح شد و از یکی از اعضای محترم دولت نیز دعوت شده است که در هفتههای پیش رو در صورت امکان به استان بوشهر سفر کند.
استاندار بوشهر ادامه داد: تلاش میکنیم در این برنامه، نماینده یا نمایندگانی از جامعه رسانهای استان نیز حضور داشته باشند تا مطالبات و مسائل اهالی رسانه به صورت مستقیم مطرح و پیگیری شود.
پیگیری مسائل بیمه و مسکن خبرنگاران
زارع با اشاره به موضوع بیمه و مسکن خبرنگاران گفت: موضوع بیمه و مسکن خبرنگاران از جمله مطالباتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و در همین زمینه مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز در این مراسم توضیحاتی درباره برنامههای حوزه مسکن ارائه کرد.
وی افزود: در حوزه نهضت ملی مسکن، جوانی جمعیت و طرحهای مرتبط با قانونگذاری، برنامههایی در حال اجراست و تلاش میشود عقبماندگیهای موجود در زمینه آمادهسازی زمین با انتخاب پیمانکار و تأمین اعتبار جبران شود.
تلاش برای کاهش خاموشیها با توسعه انرژی خورشیدی
استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع خاموشیهای برق گفت: در پی سفر رئیسجمهور و وزیر نیرو به استان، بهصراحت اعلام شد که استانهای جنوبی که درگیر شرایط جنگی بودهاند، خارج از برنامه زمانبندی خاموشیهایی که در سایر استانها اعمال میشود، قرار گیرند.
زارع افزود: با این حال، اتفاقات مختلفی از جمله کاهش سطح آب و محدود شدن ظرفیت تولید نیروگاههای برقآبی و از دست رفتن حدود ۸ هزار مگاوات تولید برق در کشور طی روزهای اخیر، فشار مضاعفی بر شبکه سراسری وارد کرد.
وی با اشاره به توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان بوشهر گفت: از ابتدای دولت چهاردهم، توسعه انرژیهای خورشیدی در استان با شتاب بیشتری دنبال شده است.
استاندار بوشهر تصریح کرد: پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم، مجموع تولید انرژی خورشیدی در استان بوشهر تنها ۴.۵ مگاوات بود، اما امروز با واگذاری حدود هزار هکتار زمین به سرمایهگذاران که عمدتاً از بخش خصوصی هستند، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه این انرژی ایجاد شده است.
زارع ابراز امیدواری کرد: تا پیش از سال آینده، بیش از دو برابر حجم فعلی ظرفیت نیروگاههای خورشیدی در استان به بهرهبرداری برسد و وارد مدار شود.
وی با بیان اینکه توسعه انرژی خورشیدی در کاهش افت ولتاژ و فشار شبکه مؤثر است، گفت: بر اساس آماری که مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ارائه کرده، میزان خاموشیهای امسال نسبت به گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و در برخی موارد نیز تا ۹۰ درصد از تکرار خاموشیها پیشگیری شده است.
استاندار بوشهر با اشاره به افزایش دما در ماههای پیش رو و رشد مصرف وسایل سرمایشی اظهار کرد: سه ماه بسیار گرم در پیش داریم و مصرف وسایل سرمایشی افزایش خواهد یافت.
وی از مردم استان بوشهر به دلیل همکاری در مدیریت مصرف برق قدردانی کرد و افزود: از مردم عزیز استان که با صرفهجویی در فصل بهار و تابستان امسال به وزارت نیرو و شرکت توزیع برق کمک کردند و زمینه پیشگیری از خاموشیهای بیشتر را فراهم کردند، تشکر میکنم.
راهآهن؛ پروژهای مهم اما نیازمند اعتبار
زارع در ادامه با اشاره به پروژههای حملونقل استان بوشهر گفت: پروژههای حملونقل از جمله بزرگراه، آزادراه و راهآهن از مهمترین طرحهای تأثیرگذار در توسعه استان هستند و از ابتدای دولت پیگیریهای متعددی در خصوص این پروژهها انجام شده است.
وی با اشاره به روند اجرای پروژه راهآهن شیراز-بوشهر اظهار کرد: پروژه راهآهن به دلیل کمبود اعتبار با کندی پیش میرفت. دولت برنامهریزی کرده است پروژههایی را که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت دارند، در اولویت تأمین اعتبار قرار دهد تا سریعتر به بهرهبرداری برسند.
استاندار بوشهر ادامه داد: پروژههایی مانند راهآهن لرستان و راهآهن شیراز-بوشهر به دلیل کمبود اعتبار و ناترازی منابع درآمدی، بهویژه از سال گذشته، با حداقل اعتبار ممکن و در حدی که کارگاههای آنها تعطیل نشوند، ادامه پیدا کردهاند.
زارع افزود: اگرچه برای پروژه راهآهن اعتبارات یک هزار میلیارد تومانی یا ۲ هزار میلیارد تومانی نیز تأمین شده، اما تکمیل این پروژه به چندین برابر و حتی چند ده برابر این میزان اعتبار نیاز دارد.
بهرهبرداری از قطعه ۱۵ کیلومتری محور برازجان-شیراز در پاییز
استاندار بوشهر گفت: برای ما مهم بود که با هدف تسهیل تردد شهروندان استان بوشهر و سایر هموطنان، بزرگراه برازجان به عوارضی شیراز تکمیل شود.
وی افزود: قطعهای حدود ۱۵ کیلومتری از این مسیر برای تکمیل به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت، اما خوشبختانه تمام تونلهای این مسیر که مجموعاً حدود ۸۰۰ متر طول دارند، به همراه چندین پل و آبراه، از جمله یک پل خاص حدود ۲۰۰ متری، تکمیل شده یا در آستانه تکمیل قرار دارند.
زارع خاطرنشان کرد: بر اساس قول پیمانکاران پروژه، امیدواریم این قطعه در فصل پاییز به بهرهبرداری برسد.
تمرکز بر پروژههای زیرساختی استان
استاندار بوشهر با اشاره به بازدیدهای میدانی از پروژههای عمرانی گفت: در استان پروژههای متعددی در حوزههای آب و فاضلاب، بهداشت و درمان، آموزش، راه، برق و سایر بخشها در حال اجراست که مستقیماً بر زندگی و معیشت مردم تأثیر دارند.
وی افزود: در برخی از این شاخصها هنوز نسبت به میانگین استانهای کشور وضعیت مطلوبی نداریم و به همین دلیل تلاش کردهایم با اجرای پروژههای زیرساختی، این عقبماندگیها را جبران کنیم.
افزایش سهم آب شیرینکنها در تأمین آب بوشهر
زارع با اشاره به برنامههای استان در حوزه آب اظهار کرد: تأمین آب آشامیدنی، بدهی به شبکههای توزیع و همچنین عدالت در توزیع آب از جمله موضوعاتی بوده که طی سالهای گذشته مورد پیگیری قرار گرفته است.
وی ادامه داد: تلاش کردهایم میزان آبی را که از آبشیرینکنها استحصال میکنیم افزایش دهیم و امروز ۲۶ درصد از کل آب مصرفی مردم استان بوشهر از طریق آبشیرینکنها تأمین میشود.
استاندار بوشهر گفت: چند پروژه آبشیرینکن در استان در دست اجراست که برخی از آنها در سال جاری به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی درباره پروژه آبشیرینکن ۷۵ هزار مترمکعبی بوشهر نیز اظهار کرد: طبیعی است که این پروژه در سال جاری به بهرهبرداری نرسد، اما با شتاب توسط سازمان انرژی اتمی در دست اجراست و روند پیشرفت آن دنبال میشود.
حرکت بوشهر به سمت عدالت آموزشی
زارع با تأکید بر اهمیت حوزه آموزش گفت: برای ما که با فرهنگ، علم، ادب، هنر و آموزش ارتباط داریم، موضوع فضای آموزشی اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی افزود: بر اساس تأکید رئیسجمهور بر عدالت آموزشی، تلاش کردیم استان بوشهر نهتنها به میانگین استانهای کشور برسد، بلکه از آن نیز فراتر رود؛ زیرا معتقدیم آموزش محور توسعه است.
استاندار بوشهر با قدردانی از خیرین، مردم استان، دستگاههای اجرایی، ادارهکل نوسازی مدارس و شورای برنامهریزی و توسعه استان اظهار کرد: با تلاش مجموعههای مختلف، در گام نخست و در سال گذشته، استان بوشهر به عنوان نخستین استان کشور در تحقق تأمین فضای آموزشی دست یافت.
زارع ادامه داد: در حوزه تجهیز فضاهای آموزشی نیز برنامههایی در دست اجراست و امروز سرانه فضای آموزشی استان از ۶.۷ مترمربع به ازای هر دانشآموز است.
وی ابراز امیدواری کرد: با افتتاح پروژههای پیشبینیشده، از جمله پروژههای مبارکه و فجر، سرانه فضای آموزشی استان تا پایان سال به ۷ مترمربع به ازای هر دانشآموز برسد.
استاندار بوشهر با اشاره به ضرورت استفاده از فرصت موجود برای ارتقای شاخصهای آموزشی گفت: ممکن است در سالهای آینده اولویت دولتها متفاوت شود، بنابراین باید از فرصت فعلی استفاده کنیم و فراتر از برنامه هفتم توسعه برای ایجاد فضای آموزشی حرکت کنیم.
زارع خاطرنشان کرد: هدفگذاری ما این است که در پایان دوره دولت، استان بوشهر به عنوان نخستین استان برخوردار از فضای آموزشی، به سرانه ۸.۳ مترمربع به ازای هر دانشآموز برسد.
وی در پایان با اشاره به موضوع تأمین کاغذ برای نشریات مکتوب گفت: این موضوع نیز از مطالبات مطرحشده جامعه رسانهای استان است و باید در چارچوب ظرفیتهای موجود و با همکاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد پیگیری قرار گیرد.
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