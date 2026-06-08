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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

هشدار پلیس نسبت به سوءاستفاده کلاهبرداران از اخبار جعلی

هشدار پلیس نسبت به سوءاستفاده کلاهبرداران از اخبار جعلی

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا، با هشدار درباره انتشار اخبار جعلی و شایعات، بر لزوم دریافت اطلاعات از منابع رسمی و راستی‌آزمایی اخبار پیش از بازنشر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد شریفی اظهار کرد: مجرمان سایبری، سودجویان و برخی جریان‌های معاند همواره در شرایط خاص کشور تلاش می‌کنند با انتشار اخبار جعلی، شایعات هدفمند و اطلاعات نادرست، افکار عمومی را دچار تشویش کرده و احساس ناامنی، نگرانی و بی‌اعتمادی را در جامعه گسترش دهند.

وی افزود: در روزهای اخیر مشاهده شده است که برخی افراد بدون توجه به منبع خبر و بدون بررسی صحت و سقم اطلاعات، اقدام به انتشار مطالب، تصاویر و فیلم‌هایی می‌کنند که بعضاً قدیمی، تحریف‌ شده یا کاملاً ساختگی بوده و هیچ‌گونه اعتبار و پشتوانه رسمی ندارند.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا، تصریح کرد: دشمنان و کلاهبرداران اینترنتی از فضای روانی ناشی از حوادث و رویدادهای مهم سوءاستفاده کرده و با تولید محتوای جعلی، لینک‌های آلوده، اخبار دروغین و پیام‌های فریبنده درصدد جلب اعتماد کاربران، سرقت اطلاعات شخصی و مالی و همچنین ایجاد التهاب روانی در جامعه هستند.

وی تأکید کرد: شهروندان باید اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود را صرفاً از رسانه‌های رسمی، خبرگزاری‌های معتبر و منابع اطلاع‌رسانی مورد تأیید دریافت کنند و از بازنشر هرگونه خبر، تصویر، فیلم یا پیام صوتی که منشأ مشخص و معتبر ندارد، خودداری کنند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: هر کاربر فضای مجازی در قبال محتوایی که منتشر یا بازنشر می‌کند مسئولیت اجتماعی، اخلاقی و قانونی دارد و انتشار اخبار کذب و شایعات می‌تواند علاوه بر ایجاد نگرانی عمومی، زمینه‌ساز سوء استفاده مجرمان و اخلال در آرامش جامعه شود.

سرهنگ شریفی با دعوت از شهروندان به حفظ هوشیاری و ارتقای سواد رسانه‌ای، گفت: امروز مقابله با شایعات و اخبار جعلی تنها وظیفه نهادهای مسئول نیست، بلکه هر شهروند با خودداری از انتشار مطالب تأیید نشده و توجه به منابع رسمی، می‌تواند نقش مؤثری در حفظ آرامش روانی جامعه و خنثی‌سازی اهداف شایعه‌سازان ایفا کند.

بر اساس گزارش پلیس، پلیس آگاهی توصیه کرد که هر خبر قبل از انتشار باید راستی‌آزمایی شود؛ بازنشر یک شایعه می‌تواند آغازگر یک بحران باشد.

کد مطلب 6854053

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