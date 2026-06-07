دستگیری سارق لاستیک و رینگ خودرو در کلیبر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور مسعودی صبح روز یکشنبه در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از خودرو های سواری در سطح حوزه استحفاظی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات فنی در یک عملیات پلیسی سارق سابقه‌دار و حرفه‌ای را شناسایی ، دستگیر و به پلیس آگاهی شهرستان انتقال دادند.

فرمانده انتظامی کلیبر افزود: سارق در بازجویی های فنی اولیه به ۳ فقره سرقت لاستیک و رینگ از خودرو های سواری در شهر کلیبر اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی کلیبر درپایان با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل شد ، به شهروندان توصیه کرد: با اقدامات پیشگیرانه احتمال سرقت را از سارقان سلب و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را به پلیس ۱۱۰ و تقدیر و پیشنهادات خود را به شماره تلفن ۱۹۷ گزارش کنند.