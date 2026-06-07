به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد شریفی، رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا اظهار کرد: در ماههای اخیر، پروندههای متعددی در خصوص کلاهبرداری تحت پوشش آگهیهای استخدام، دورکاری و کسب درآمد اینترنتی به پلیس آگاهی ارجاع شده که نشان میدهد سودجویان با بهرهگیری از بستر فضای مجازی، به دنبال فریب جویندگان کار هستند.
وی افزود: کلاهبرداران معمولاً با انتشار آگهیهای جذاب در شبکههای اجتماعی، کانالها و سایتهای اینترنتی، وعدههایی نظیر استخدام فوری، درآمدهای بالا بدون نیاز به تخصص، فعالیت در منزل و کسب درآمد آسان را مطرح کرده و پس از جلب اعتماد افراد، از آنان درخواست واریز وجه تحت عناوینی همچون هزینه ثبتنام، تشکیل پرونده، خرید تجهیزات، فعالسازی حساب کاربری یا دریافت مجوز فعالیت میکنند.
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: در بسیاری از موارد، پس از واریز وجه، ارتباط گردانندگان این آگهیها با متقاضیان قطع شده و افراد متوجه میشوند که قربانی یک کلاهبرداری از پیش طراحیشده شدهاند.
سرهنگ شریفی با تأکید بر ضرورت افزایش هوشیاری شهروندان خاطرنشان کرد: هیچ شرکت، سازمان یا مجموعه معتبر برای استخدام افراد از متقاضیان درخواست پرداخت وجه نمیکند و شهروندان باید نسبت به وعدههای غیرواقعی و درآمدهای نجومی بدون تخصص و سابقه کاری حساس باشند.
وی ادامه داد: بررسی هویت شرکت، استعلام مجوز فعالیت، مراجعه به درگاههای رسمی و خودداری از واریز وجه به حسابهای شخصی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از اینگونه کلاهبرداریها است.
این مقام انتظامی همچنین از خانوادهها خواست نسبت به فعالیت فرزندان خود در فضای مجازی نظارت بیشتری داشته باشند و اجازه ندهند افراد سودجو از کمتجربگی و اعتماد آنان سوءاستفاده کنند.
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا در پایان با اشاره به عزم جدی پلیس در برخورد با کلاهبرداران گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی و اقدامات اطلاعاتی، شناسایی و دستگیری گردانندگان این شبکههای مجرمانه را با جدیت دنبال میکنند، اما هوشیاری و دقت شهروندان همچنان مهمترین سد در برابر وقوع این جرایم محسوب میشود.
به آگهیهای استخدام با درآمدهای غیرمتعارف اعتماد نکنید.
برای استخدام، هیچگونه وجهی به حساب اشخاص ناشناس واریز نکنید.
از ارائه اطلاعات بانکی، رمزها و اطلاعات هویتی به افراد ناشناس خودداری کنید.
پیش از هرگونه اقدام، اصالت شرکت یا مؤسسه را از مراجع رسمی استعلام کنید.
موارد مشکوک را از طریق مراجع قانونی و پلیس گزارش دهید. هشدار نسبت به افزایش انتشار آگهیهای جعلی استخدام و دورکاری در فضای مجازی، گفت: کلاهبرداران با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی و نیاز افراد به اشتغال، با وعده درآمدهای بالا و استخدام آسان، شهروندان را در دام خود گرفتار میکنند.
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