ضربه پلیس کلاله به قاچاقچیان ترافل؛ ۲۳۰ کیلو قارچ قاچاق کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح‌الله قره‌سفلو اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعات و رصدهای پلیسی مبنی بر خرید و فروش غیرقانونی قارچ ترافل در یکی از روستاهای حوزه استحفاظی شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات تخصصی و اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی انجام‌شده موفق به کشف ۲۳۰ کیلوگرم قارچ ترافل قاچاق شدند.

فرمانده انتظامی کلاله ارزش تقریبی این محموله را بیش از ۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این عملیات یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

قره‌سفلو با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در مقابله با قاچاق کالا، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک و غیرقانونی، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.