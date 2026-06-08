انسداد ۲۴ ساعته کندوان و آزادراه تهران-شمال به دلیل کوچ عشایر

علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر از انسداد ۲۴ ساعته محور کندوان و آزادراه تهران-شمال از ساعت ۱۵ امروز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۵ فردا سهشنبه ۱۹ خرداد خبر داد و گفت: علت این انسداد، عبور احشام و کوچ فصلی عشایر در این مسیر کوهستانی است.
وی افزود: در حال حاضر تردد در محور هراز در مسیر دوطرفه محدوده سهراه چلاو تا باجان نیمهسنگین است و سایر محورهای استان وضعیت عادی و روان دارند.
وی با اشاره به شرایط جوی هشدار داد: در ارتفاعات محور سوادکوه شاهد مه گرفتگی هستیم و رانندگان باید با احتیاط کامل تردد کنند.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران تأکید کرد: رانندگان پیش از سفر از وضعیت ترافیکی مطلع شوند و از مسیرهای جایگزین مانند محور هراز یا فیروزکوه تردد کنند.
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