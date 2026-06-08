به گزارش خبرنگار مهر ،پروین اشراقی اسکوئی ظهر دوشنبه در پنجمین جلسه وبیناری کمیته تخصصی کارگروه پیشگیری، کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی شورای اجتماعی کشور، با اشاره به عملکرد استان آذربایجان شرقی در مدیریت بحرانهای اجتماعی اظهار کرد: اقدامات هماهنگ ادارهکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و سایر دستگاههای اجرایی استان در دوران جنگ تحمیلی سوم، نمونهای قابل توجه از انسجام نهادی و ارتقای تابآوری اجتماعی بود.
وی افزود: با اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه، برنامهریزی هدفمند و بسیج ظرفیتهای بینبخشی، توانستیم پیامدهای اجتماعی ناشی از شرایط جنگی را به شکل مؤثری مدیریت و کنترل کنیم و از گسترش بسیاری از آسیبهای اجتماعی جلوگیری به عمل آوریم.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه تجربههای استان میتواند به عنوان الگویی موفق در سطح ملی مورد استفاده قرار گیرد، ادامه داد: با وجود دستاوردهای حاصلشده، استمرار این روند و مقابله با چالشهای نوپدید اجتماعی، مستلزم تمهیدات حمایتی گستردهتر از سوی سازمان امور اجتماعی کشور و همچنین معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
اشراقی اسکوئی در پایان تأکید کرد: تقویت حمایتهای فرادستی و ایجاد هماهنگی و همافزایی مؤثر میان سطوح ملی و استانی، نقش تعیینکنندهای در پیشگیری، کنترل و کاهش پایدار آسیبهای اجتماعی در سراسر کشور خواهد داشت.
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