به گزارش خبرنگار مهر، پروین اشراقی اسکوئی صبح سه‌شنبه دوم تیرماه در جلسه کمیته امور اجتماعی، خانواده و رصد با اشاره به تغییرات مهم اجتماعی، بر ضرورت بازنگری در الگوهای فرهنگی و آموزشی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه فرایند جامعه‌پذیری فرزندان از آموزش والدین و مدارس به سمت رسانه‌های اجتماعی تغییر کرده است، گفت: جهان رسانه و دهکده جهانی امروز بر پایه الگوریتم‌های هوش مصنوعی شکل گرفته و باید الگوهای فرهنگی و آموزشی را جدی بگیریم تا در تله این الگوریتم‌ها گرفتار نشویم.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری همچنین با اشاره به موضوع طلاق، آن را پدیده‌ای چندعاملی دانست و افزود: در این زمینه باید مطالعات و مداخلات علمی جدی صورت گیرد.

اشراقی اسکوئی در ادامه تصریح کرد: ما در حوزه مسائل اجتماعی چند گام عقب هستیم و لازم است برای مواجهه درست با تحولات پیش‌رو، آینده‌پژوهی را در دستور کار قرار دهیم.