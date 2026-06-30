به گزارش خبرنگار مهر، پروین اشراقی اسکوئی عصر سه‌شنبه در جلسه «برنامه اقدام مشارکت محله‌محور استان» که به میزبانی شهرستان اسکو و به ریاست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تقویت رویکرد محله‌محوری، اظهار کرد: یکی از محورهای مورد تأکید رئیس‌جمهور، توسعه رویکردهای محله‌محوری است و این مسیر به‌عنوان راهکاری عملیاتی و مؤثر برای حل مسائل اجتماعی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد در برنامه هفتم توسعه، افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد حلقه اتصال مردم و حاکمیت هستند و نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی ایفا می‌کنند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه شیوه‌نامه محله‌محوری تدوین شده است، گفت: با توجه به ناترازی انرژی، شیوه‌نامه‌ای جدید نیز با هدف بهره‌گیری از ظرفیت محلات برای کمک به مدیریت این چالش تهیه شده است.

اشراقی اسکوئی ادامه داد: افزایش تاب‌آوری محلات و گفتمان‌سازی در سطح جامعه، زمینه تعدیل ناترازی‌ها را فراهم می‌کند و مشارکت مردم در حل مسائل را ارتقا می‌بخشد.

وی با اشاره به اهمیت تاب‌آوری اجتماعی پس از جنگ، خاطرنشان کرد: بخش‌های کشاورزی و صنعت برای عبور از شرایط موجود به تقویت تاب‌آوری نیاز دارند و در این میان، محلات می‌توانند نقش مؤثری در مدیریت چالش‌ها ایفا کنند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی ظرفیت‌های شهرستان اسکو، به‌ویژه شهر جدید سهند، را قابل توجه دانست و بر بهره‌گیری حداکثری از توان مردمی این منطقه تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت نهادهایی همچون مساجد، جمعیت هلال‌احمر، نهادهای حمایتی، سپاه و بسیج در اجرای برنامه‌های محله‌محور، گفت: هدف از این طرح، مداخله در وظایف دستگاه‌ها نیست، بلکه ایجاد هم‌افزایی، تسهیل‌گری و مانع‌زدایی برای تقویت مشارکت محله‌محور است.