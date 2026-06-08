کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای پنج روز آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری، در برخی مناطق گردوخاک و غبار آلودی پیش‌بینی می‌شود و طی این مدت در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد به نسبت شدید و احتمال خیزش گردوخاک محلی وجود دارد.

به گفته وی، طی امشب شدت وزش باد در مناطق کویری در شمال شرقی استان افزایش می‌یابد و سبب انتقال گردوخاک به مناطق مرکزی و غربی استان خواهد شد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: همچنین فردا سه شنبه شدت وزش باد در نواحی غربی، جنوبی و مرکزی افزایش می یابد.

طهماسبی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان بیشینه دمای هوا روند کاهشی دارد، افزود: کمینه امشب تغییر محسوسی ندارد و طی ساعات پیش رو بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) بین ۳۵ و ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.

وی اضافه کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرمترین نقطه استان است.

به گزارش مهر، شاخص کیفیت هوای شهر اصفهان در ساعت انتشار این گزارش با میانگین عدد ۱۲۱ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.