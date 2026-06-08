گرد و غبار و رگبارهای پراکنده در راه گلستان؛ افزایش ۳ درجه ای دما

سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای پیشیابی هواشناسی، تا روز پنجشنبه آسمان استان گلستان بهصورت قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر پیشبینی میشود.
وی افزود: در این مدت وزش باد نسبتاً شدید موقتی در نقاط مختلف استان رخ خواهد داد و در نواحی مستعد نیز احتمال وقوع پدیده گرد و غبار وجود دارد که میتواند موجب کاهش کیفیت هوا و محدودیت دید شود.
کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: همچنین در ساعات عصر و شب، بهویژه در مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان، شرایط برای شکلگیری رگبار و رعد و برق پراکنده فراهم خواهد بود.
ملاحی با اشاره به روند دمایی استان گفت: انتظار میرود دمای بیشینه هوا برای روز آینده بین دو تا سه درجه سانتیگراد افزایش یابد و شهروندان روز گرمتری را نسبت به امروز تجربه کنند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیشبینیهای فعلی، از روز جمعه شرایط جوی استان پایدارتر شده و از شدت ناپایداریها کاسته خواهد شد.
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