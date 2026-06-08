تداوم حملات حزب الله به اشغالگران؛ آژیر خطر در «زرعیت» به صدا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب‌ الله لبنان اعلام کرد یک خودروی لجستیکی دیگر متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی را با استفاده از پهپاد در حومه جنوب شرقی شهرک یحمر الشقیف هدف قرار داده است.

این جنبش همچنین در بیانیه‌ای دیگر از هدف قرار دادن چهارمین خودروی لجستیکی حامل مهمات متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف این شهرک خبر داد.

حزب‌ الله تاکید کرد که این عملیات‌ها با استفاده از پهپاد انجام شده و مواضع و تحرکات نیروهای اشغالگر را هدف قرار داده است.

همچنین حزب ‌الله لبنان در بیانیه‌های دیگری اعلام کرد که تجمع خودروها و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در سه نقطه در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

بر اساس این بیانیه‌ها، حزب ‌الله در نخستین عملیات، با چند پهپاد، تجمع خودروها و نظامیان دشمن صهیونیستی را در شهرک الناقوره در جنوب لبنان هدف قرار داد.

حزب ‌الله همچنین اعلام کرد که در عملیاتی دیگر، با یک پهپاد تجمع خودروها و نظامیان صهیونیستی را در اطراف شهرک الطیری در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

این جنبش در بیانیه سوم خود نیز تاکید کرد که با استفاده از یک پهپاد، تجمعی از خودروها و نظامیان اسرائیلی را در اطراف شهرک یحمر الشقیف در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

فعال شدن آژیر خطر در زرعیت پس از شلیک موشک از لبنان

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