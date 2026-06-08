به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، میشل عیسی سفیر آمریکا در لبنان با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان دیدار کرد.

وی پس از این دیدار گفت: آتش بس برقرار خواهد شد. این آتش بس فراگیر خواهد بود. ارتباطی میان دولت ترامپ و حزب الله وجود ندارد. اخبار منتشر شده درباره ارتباط ترامپ با حزب الله نادرست است.

وی گفت: اسرائیل از لبنان عقب‌نشینی خواهد کرد و زمین و اسیران را باز خواهد گرداند. آنچه برای ما مهم است این است که ساکنان بازگردند، بازسازی آغاز شود، جاده‌ها ساخته شوند، برق دوباره برقرار شود و این به یک الگو تبدیل شود.

پس از دیدار با نبیه بری، رئیس پارلمان، در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا آتش‌بس برقرار شده و آیا بری با آن موافقت کرده است، به ویژه از آنجایی که بیانیه‌ای که او صادر کرد چنین چیزی را نشان نمی‌داد، افزود: آتش‌بس برقرار خواهد شد و تصمیم ما این بود که جامع باشد، اما چیزی نیاز به توضیح داشت که ما امروز آن را توضیح دادیم.

در مورد هدف قرار گرفتن ضاحیه بیروت در روز گذشته، نیز مدعی شد که در واکنش به حملات حزب الله انجام شده است.

در مورد تخریب و ویرانی روستاها و موضع دولت آمریکا در این باره گفت: شما می‌دانید که ما در واشنگتن چه می‌کنیم و چرا هر یک یا دو هفته یکبار ملاقات می‌کنیم. ما می‌دانیم که در جنوب چه اتفاقی می‌افتد. تنها چیزی که می‌خواهیم این است که این [حمله] متوقف شود. ما توانستیم آتش‌بس را برقرار کنیم و هر طرف باید آنچه را که از آن لازم است درک کند و سپس حملات متوقف خواهد شد.

وقتی از او پرسیده شد که آیا از بری تعهدی در مورد تعهد حزب‌الله به آتش‌بس دریافت کرده است، گفت: از رئیس پارلمان بپرسید. بری به من پاسخ داد و بعداً خواهیم دید.

وی مدعی شد: مهمترین چیزی که باید بدانید این است که ما تمام تلاش خود را برای توقف جنگ می‌کنیم. رئیس جمهور ترامپ روزانه در مورد لبنان صحبت می‌کند، به این معنی که وضعیت لبنان برای ما مهم است و ما می‌خواهیم که به یک کشور مستقل تبدیل شود. شما می‌دانید چه کسی به حزب‌الله دستور می‌دهد.