اسلامی: واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر در حال احداث است

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون‌های عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه ۱۸ خردادماه) با حضور در سازمان انرژی اتمی ایران، با محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاونان وی، درباره آخرین مسایل و موضوعات صنعت هسته‌ای کشور به گفتگو پرداختند.

محمد اسلامی در این نشست اظهار کرد: سازمان انرژی اتمی ایران در زمره مجموعه‌های پیشرو کشور در عرصه فناوری‌های نوین قرار دارد و این صنعت در تامین و تولید تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، صنایع فولاد، سیمان و سایر بخش‌های صنعتی کشور نقش موثری ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: فناوری‌های نوینی همچون پلاسما و پرتودهی، کاربردهای گسترده‌ای در حوزه‌های پزشکی، بهداشت و درمان، کشاورزی و محیط زیست دارند و می‌توانند به حل بسیاری از چالش‌های کشور کمک کنند.

رئیس سازمان انرژی اتمی بیان کرد: تاکنون ۷۶ نوع رادیوداروی تشخیصی، درمانی و تسکینی در کشور تولید شده است و ایران در این حوزه در تراز کشورهای پیشرو جهان قرار داشته که سالانه بیش از یک‌ونیم میلیون بیمار در کشور از خدمات مبتنی بر رادیوداروهای تولید داخل بهره‌مند می‌شوند و می‌توان به صادرات رادیوداروهای ایرانی به کشورهای مختلف اشاره داشت.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه پلاسما، این فناوری در درمان زخم‌های دیابتی و مزمن، زخم‌های ناشی از سرطان و نیز در حوزه محیط زیست کاربردهای موثری دارد. این فناوری در تصفیه آب، پساب‌ها و شیرابه‌های صنعتی نیز مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مطلوبی از اجرای این طرح‌ها حاصل شده است.

اسلامی افزود: درخصوص ظرفیت‌های فناوری هسته‌ای در بخش کشاورزی و امنیت غذایی، سالانه حدود ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید می‌شود که متاسفانه حدود ۳۰ درصد آن به دلایل مختلف دچار ضایعات و هدررفت می‌شود. بهره‌گیری از فناوری‌های هسته‌ای و پرتودهی می‌تواند با افزایش ماندگاری محصولات، حذف آفات و کاهش باقی‌مانده سموم، نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری و کاهش ضایعات ایفا کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: در همین راستا اقدامات موثری برای توسعه زیرساخت‌های پرتودهی در کشور انجام شده و هم‌اکنون ظرفیت پرتودهی سالانه ۵۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی فراهم شده است.

وی ادامه داد: دستیابی به ظرفیت ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای از مطالبات و تاکیدات راهبردی امام شهید حضرت آیت الله االعظمی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) بوده و بر همین اساس توسعه نیروگاه‌های اتمی در سال‌های اخیر با سرعت بیشتری در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

اسلامی گفت: نیروگاه اتمی بوشهر موفق به ثبت رکورد تولید ۸۰ میلیارد کیلووات ‌ساعت برق هسته‌ای شد؛ دستاوردی که صرفه‌جویی ۱۳۱ میلیون بشکه نفت خام، ۲۱.۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی را به همراه داشت و مانع از انتشار بیش از ۸۶.۳ میلیون تن گازهای آلاینده زیست‌محیطی شده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر اکنون در حال احداث هستند؛ این پروژه‌ها یکی از بزرگترین طرح‌های عمرانی کشور است که با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلار ساخته می‌شود.