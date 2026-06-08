فرماندار دشتی: صیانت از محیط زیست از الزامات توسعه پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در بازدید از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتی اظهار کرد: نقش و جایگاه محیط زیست به دلیل ماهیت تخصصی و تأثیرگذاری آن در تمامی ابعاد زندگی، باید بیش از پیش برای مردم تبیین و معرفی شود.

وی افزود: امروز کمتر عرصه‌ای را می‌توان یافت که برای استمرار فعالیت خود نیازی به توجه و ملاحظات زیست‌محیطی نداشته باشد و به همین دلیل حفاظت از محیط زیست یک ضرورت انکارناپذیر است.

فرماندار دشتی با تأکید بر توسعه مشارکت‌های مردمی در این حوزه بیان کرد: انتظار داریم تا پایان سال چندین سازمان مردم‌نهاد جدید در حوزه محیط زیست در شهرستان ثبت و فعال شوند تا از ظرفیت‌های مردمی برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست بهره بیشتری گرفته شود.

مقاتلی با اشاره به گستردگی جغرافیایی شهرستان دشتی گفت: با توجه به وسعت شهرستان و تنوع مأموریت‌های این مجموعه، اداره حفاظت محیط زیست نیازمند توجه بیشتر در زمینه تأمین امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی است.

وی تصریح کرد: در دولت چهاردهم اقدامات ارزشمندی آغاز شده و یکی از رویکردهای مهم دولت، تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها بر اساس کار کارشناسی و مطالعات تخصصی است.

فرماندار دشتی از اهتمام دولت و استاندار بوشهر به مسائل زیست‌محیطی خبر داد و افزود: توسعه اقتصادی و صنعتی باید در کنار حفظ محیط زیست دنبال شود و در فرآیند ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی، ملاحظات زیست‌محیطی مورد توجه جدی قرار گیرد.

مقاتلی خاطرنشان کرد: تحقق توسعه پایدار بدون حفاظت از محیط زیست امکان‌پذیر نیست و بدون تردید همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه در این زمینه مسئولیت دارند.