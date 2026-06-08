شیرخوار ۱.۵ ساله در اردستان غرق شد؛ تصادف پراید و پژو ۹ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۲:۱۱ امروز ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ گزارشی از حادثه غرق‌شدگی در یک استخر کشاورزی در منطقه دشت انقلاب زواره از توابع شهرستان اردستان به مرکز اورژانس اعلام شد.

وی افزود: در پی دریافت این گزارش، یک تیم امدادی اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: در این حادثه یک شیرخوار یک سال و نیمه دچار غرق‌شدگی شد که توسط نیروهای اورژانس در حال انجام عملیات احیا به مرکز درمانی شهید بهشتی اردستان منتقل شد.

عابدی همچنین به حادثه رانندگی دیگری در شهر اصفهان اشاره کرد و گفت: ساعت ۱۶:۲۰ امروز تصادف میان یک دستگاه وانت پراید و پژو ۴۰۵ در مسیر فلکه تاکسیرانی به سمت زینبیه به اورژانس گزارش شد.

وی افزود: چهار واحد امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس اصفهان خاطرنشان کرد: این حادثه ۹ مصدوم شامل سه مرد، سه زن و سه کودک پسر داشت که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی برای ادامه درمان به بیمارستان کاشانی اصفهان منتقل شدند.