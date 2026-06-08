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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۶

برگزاری برنامه‌های ویژه نیروهای مسلح در آذربایجان شرقی

برگزاری برنامه‌های ویژه نیروهای مسلح در آذربایجان شرقی

تبریز- معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی از اجرای برنامه‌های متنوع ویژه نیروهای مسلح از سال ۱۳۹۵ در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر تقی‌زاده عصر دوشنبه در آیین تجلیل از زوج‌های موفق نیروهای مسلح استان با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار کرد: از سال ۱۳۹۵ و همزمان با راه‌اندازی دبیرخانه نیروهای مسلح در سطح معاونت، برنامه‌هایی از جمله جشنواره سربازان متأهل، سربازان موفق و زوج‌های موفق در پادگان‌های استان برگزار شده است.

وی با قدردانی از خدمات نیروهای مسلح افزود: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون رشادت‌ها و فداکاری‌های این نیروهاست.

تقی‌زاده هدف از برگزاری این آیین را پاسداشت خانواده‌های نیروهای مسلح و ایجاد فضایی شاد برای آنان عنوان کرد.

کد مطلب 6854291

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