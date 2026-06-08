به گزارش خبرگزاری مهر، امیر تقیزاده عصر دوشنبه در آیین تجلیل از زوجهای موفق نیروهای مسلح استان با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار کرد: از سال ۱۳۹۵ و همزمان با راهاندازی دبیرخانه نیروهای مسلح در سطح معاونت، برنامههایی از جمله جشنواره سربازان متأهل، سربازان موفق و زوجهای موفق در پادگانهای استان برگزار شده است.
وی با قدردانی از خدمات نیروهای مسلح افزود: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون رشادتها و فداکاریهای این نیروهاست.
تقیزاده هدف از برگزاری این آیین را پاسداشت خانوادههای نیروهای مسلح و ایجاد فضایی شاد برای آنان عنوان کرد.
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