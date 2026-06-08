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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۷

برق برخی از مناطق شهری و روستایی الیگودرز قطع می‌شود

برق برخی از مناطق شهری و روستایی الیگودرز قطع می‌شود

الیگودرز - فردا سه‌شنبه، برق برخی از مناطق شهری و روستایی شهرستان الیگودرز قطع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع برق لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به‌منظور اصلاح و تعمیرات شبکه توزیع، فردا سه‌شنبه برق برخی از مناطق شهری و روستایی قطع خواهد شد.

در این راستا فردا برق شهر چمن سلطان و روستاهای کزنار، مزرعه غلامحسین، اسماهور علیا، خاکبار، رکن آباد، قلعه خلیله، گایکان، جوز، دوزان، عزیز آباد، بادباد، قلعه عبدالرضا، مغانک، آب باریک سفلی و علیا، فرسش، تیران، ازنا مهلمک، فهره، هما، قره خان از ساعت ۱۱ الی ۱۳ و برق شهرک برنابا، روستای برناباد، شهرک سور، روستای سور، اشرف آباد، خسرو میره، باوکی، حاجی‌آباد از ساعت ۱۳ الی ۱۵ قطع می‌شود.

کد مطلب 6854306

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