فرماندار دیلم: ترویج فرهنگ ایثار در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر دوشنبه در دیدار با خانواده شهید مصطفی صالحیان با همراهی اکبری رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهرستان، ضمن دیدار و گفت‌وگو با والدین این شهید والامقام، از صبر و ایثار آنان تجلیل کرد.



فرماندار دیلم با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا به‌ویژه شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی اخیر، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد.



وی با بیان اینکه عزت، امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون جانفشانی شهدا و ایثارگران است، گفت: همه ما وظیفه داریم راه روشن شهدا را ادامه داده و ارزش‌های والای ایثار و فداکاری را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.



وی همچنین با اشاره به سوابق ایثارگری پدر شهید مصطفی صالحیان افزود: پدر این شهید گرانقدر از جانبازان سرافراز حماسه آزادسازی خرمشهر است که در دوران دفاع مقدس در راه دفاع از میهن اسلامی جانفشانی و ایثار کرده است.



در پایان، فرماندار دیلم با اهدای لوح سپاس از خانواده معظم شهید مصطفی صالحیان تجلیل کرد.



همچنین وی یک نسخه از کتاب «رشحه ذوق» شامل اشعار سروده خود که به دستخط وی نگاشته شده است را به پدر این شهید والامقام اهدا کرد.