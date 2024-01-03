دیدار با مادر شهیدان «مبارک و مرتضی زورقی» در دیلم انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، به‌مناسبت ولادت ام ابیها، حضرت زهرا (س) و بزرگداشت مقام مادر و روز زن، فرماندار دیلم با همراهی مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر و رئیس اداره گاز شهرستان با مادر شهیدان والامقام «مبارک و مرتضی زورقی» دیدار و از مادر این شهیدان والامقام تجلیل کردند.

فرماندار دیلم بعد از ظهر چهارشنبه در این دیدار ضمن تبریک ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: امنیت امروز کشور مدیون جانفشانی‌ها و ایثارگری همه رزمندگان اسلام است و تکریم خانواده‌های معظم شهدا کوچک‌ترین تکلیف است و دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران یک وظیفه است.

محمد اسدی با بیان اینکه یاد شهدا همیشه زنده است و باید تلاش شود تا راه آنها ادامه یابد، گفت: مادران شهدا الگوی بسیار خوبی برای رشد و پرورش نسلی از تبار حضرت زهرا (س) برای جامعه اسلامی ما خواهند بود که ما همیشه قدردان فداکاری، صبوری و ایثار آن‌ها هستیم.

با پیگیری‌های مستمر فرماندار شهرستان و رئیس ادارات گاز و بنیاد شهید و امور ایثارگران، مشکلات لوله کشی گاز منزل این مادر شهید مرتفع شد و وسایل گرمایشی در منزل مادر بزرگوار شهید نصب شد.