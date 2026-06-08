پیام تسلیت ابراهیم حیدری به مناسبت درگذشت مرتضی نوربخش

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با صدور پیامی درگذشت شاعر انقلاب زنده‌یاد مرتضی نوربخش را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

وَیَبْقَی وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ

خبر درگذشت شاعر ارجمند و متعهد، زنده‌یاد مرتضی نوربخش، از چهره‌های شناخته‌شده شعر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، موجب اندوه و تأثر فراوان شد.

مرحوم نوربخش سالیان متمادی ذوق و توان خویش را در خدمت زبان فارسی، فرهنگ انقلاب اسلامی و ادبیات پایداری قرار داد و با سروده‌ها و فعالیت‌های ادبی خود، سهمی ارزشمند در حفظ و گسترش میراث شعر متعهد معاصر بر جای گذاشت. آثار و خدمات فرهنگی ایشان، یاد و نامش را در حافظه ادبی کشور ماندگار خواهد ساخت.

فقدان این شاعر فرهیخته، ضایعه‌ای برای جامعه ادبی کشور و دوستداران شعر انقلاب اسلامی است. اینجانب ضمن ابراز همدردی با خانواده محترم آن مرحوم، این مصیبت را به اهالی فرهنگ و ادب ایران‌زمین، شاعران و همراهان ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای زنده‌یاد مرتضی نوربخش، رحمت واسعه الهی و علو درجات مسئلت دارم.

ابراهیم حیدری مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران