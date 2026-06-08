به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه شورای سیاستگذاری سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی، شامگاه دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد.

در این جلسه اعضای شورای سیاستگذاری با بررسی روند برگزاری جشنواره، به ارزیابی نقاط قوت و ضعف دوره گذشته پرداختند و درباره راهکارهای ارتقای کیفیت برگزاری این رویداد هنری در دوره جدید تبادل نظر کردند.

در ادامه این نشست، موضوعات اجرایی و برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم برای تقویت حضور گروه‌های نمایشی و ارتقای سطح کیفی آثار تأکید کردند.

در پایان این جلسه، اعضای شورای سیاستگذاری با اتفاق آرا رامین راستی را به عنوان دبیر سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی انتخاب و معرفی کردند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی در نیمه نخست آذرماه سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و فراخوان این رویداد هنری نیز ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵ منتشر خواهد شد.