نکوداشت «مصطفی رحماندوست» پاسداشت همه فرزندان ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا بکتاش ظهر دوشنبه در آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی، با اشاره به نقش ماندگار مصطفی رحماندوست در اعتلای ادبیات کودک کشور اظهار کرد: رحماندوست در طول دهه‌ها فعالیت مستمر فرهنگی و ادبی، جهانی سرشار از تخیل، امید و زیبایی برای کودکان ایران ترسیم کرده است؛ جهانی که به گروه سنی خاصی محدود نمی‌شود و مخاطبان در هر رده سنی، همواره با آن ارتباط برقرار می‌کنند.

وی افزود: نگاه مبتنی بر کرامت مصطفی رحماندوست به کودکان و نوجوانان، او را فراتر از یک نویسنده، به معلمی دلسوز بدل کرده است که همواره «آینده‌سازیِ کودکان» را نه در قالب شعار، بلکه در بطن آثار و کنش‌های ادبی خود تجلی بخشیده است.

دبیر تخصصی شانزدهمین جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی به ویژگی‌های شخصیتی اهالی ادبیات کودک پرداخت و گفت: فعالان این حوزه به‌واسطه تعامل مستمر با دنیای کودکان، همواره می‌کوشند روحیه‌ای مماس با نگاه کودکان داشته باشند؛ از این رو سادگی، صمیمیت و پرهیز از تکلف، از ویژگی‌های بارز اهالی این عرصه است که در شخصیت استاد رحماندوست نیز به وضوح دیده می‌شود.

بکتاش در پایان با تأکید بر جایگاه والای این نویسنده پیشکسوت در سپهر فرهنگ کشور، مصطفی رحماندوست را نه تنها یک شاعر و نویسنده موفق، بلکه سرمایه‌ای ماندگار و معنوی برای ادبیات کودک و نوجوان ایران توصیف کرد.