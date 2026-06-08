ادبیات کودک و نوجوان ایران وامدار آثار «مصطفی رحماندوست» است

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین علا ظهر دوشنبه در نگوداشت «مصظفی رحماندوست» همزمان با مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره شعر کودک و نوجوان رضوی در همدان، در تبیین اهمیت میراث زبانی و ادبی ایران اظهار کرد: زبان فارسی میراث گران‌بهایی است که از پیشینیان به ما رسیده و در این میان، ادبیات کودک و نوجوان ایران وامدار تلاش‌ها و آثار ارزشمند چهره‌های شاخصی چون مصطفی رحماندوست است.

وی با اشاره به ریشه‌های عمیق ادبیات فارسی افزود: ادبیات ما همواره متکی بر آموزه‌های قرآنی و اخلاقی بوده و به پشتوانه همین غنای محتوایی است که توانسته فراتر از مرزهای جغرافیایی، در گستره‌ای جهانی مورد توجه قرار گیرد.

این شاعر و پژوهشگر ادبیات با یادآوری نقش تعیین‌کننده شاعران و اندیشمندان بزرگی نظیر مولانا و خیام در اعتلای فرهنگ و ادب فارسی، خاطرنشان کرد: در روزگار کنونی، تعداد اندکی از نویسندگان و شاعران موفق شدند با شناخت دقیق از نیازهای نسل جدید، با آنها ارتباط مؤثری برقرار کرده و آثاری ماندگار برای کودکان و نوجوانان عصر حاضر بیافرینند.

وی، مصطفی رحماندوست را یکی از چهره‌های جریان‌ساز در عرصه شعر کودک و نوجوان برشمرد و تصریح کرد: آثار ارزشمند این شاعر و نویسنده برجسته، نقشی انکارناپذیر در تربیت و رشد فکری نسل‌های مختلف داشته است.

علا در بخش دیگری از سخنان خود به پیوند عمیق رحماندوست با زادگاهش، همدان، اشاره کرد و گفت: هرگاه بخواهیم به تاریخ و فرهنگ غنی همدان بنگریم، می‌توانیم جلوه‌ای از اصالت آن را در سیمای مصطفی رحماندوست مشاهده کنیم؛ شخصیتی که همچون سروی بلندقامت، سایه‌سارِ مهربانِ خود را بر سر جویندگان شعر و ادبیات کودک و نوجوان گسترانده است.