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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶

ادبیات کودک و نوجوان ایران وامدار آثار «مصطفی رحماندوست» است

ادبیات کودک و نوجوان ایران وامدار آثار «مصطفی رحماندوست» است

همدان- شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات با تأکید بر جایگاه والای زبان و ادبیات فارسی، آثار «مصطفی رحماندوست» را سرمایه‌ای ماندگار برای نسل‌های مختلف دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین علا ظهر دوشنبه در نگوداشت «مصظفی رحماندوست» همزمان با مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره شعر کودک و نوجوان رضوی در همدان، در تبیین اهمیت میراث زبانی و ادبی ایران اظهار کرد: زبان فارسی میراث گران‌بهایی است که از پیشینیان به ما رسیده و در این میان، ادبیات کودک و نوجوان ایران وامدار تلاش‌ها و آثار ارزشمند چهره‌های شاخصی چون مصطفی رحماندوست است.

وی با اشاره به ریشه‌های عمیق ادبیات فارسی افزود: ادبیات ما همواره متکی بر آموزه‌های قرآنی و اخلاقی بوده و به پشتوانه همین غنای محتوایی است که توانسته فراتر از مرزهای جغرافیایی، در گستره‌ای جهانی مورد توجه قرار گیرد.

این شاعر و پژوهشگر ادبیات با یادآوری نقش تعیین‌کننده شاعران و اندیشمندان بزرگی نظیر مولانا و خیام در اعتلای فرهنگ و ادب فارسی، خاطرنشان کرد: در روزگار کنونی، تعداد اندکی از نویسندگان و شاعران موفق شدند با شناخت دقیق از نیازهای نسل جدید، با آنها ارتباط مؤثری برقرار کرده و آثاری ماندگار برای کودکان و نوجوانان عصر حاضر بیافرینند.

وی، مصطفی رحماندوست را یکی از چهره‌های جریان‌ساز در عرصه شعر کودک و نوجوان برشمرد و تصریح کرد: آثار ارزشمند این شاعر و نویسنده برجسته، نقشی انکارناپذیر در تربیت و رشد فکری نسل‌های مختلف داشته است.

علا در بخش دیگری از سخنان خود به پیوند عمیق رحماندوست با زادگاهش، همدان، اشاره کرد و گفت: هرگاه بخواهیم به تاریخ و فرهنگ غنی همدان بنگریم، می‌توانیم جلوه‌ای از اصالت آن را در سیمای مصطفی رحماندوست مشاهده کنیم؛ شخصیتی که همچون سروی بلندقامت، سایه‌سارِ مهربانِ خود را بر سر جویندگان شعر و ادبیات کودک و نوجوان گسترانده است.

کد مطلب 6853897

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