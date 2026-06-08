اجرای عملیات روکش آسفالت در ۵ کیلومتر از جاده ازنا - دورود

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد درگاهپور شامگاه دوشنبه در گفتوگو با رسانهها با اشاره به رویکرد برنامهمحور در راستای افزایش ایمنی جادهها، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری، با همکاری اداره کل راهداری استان و هماهنگی پلیسراه، اکیپهای عملیاتی این اداره با تلاش شبانهروزی، اقدامات قابلتوجهی را در راستای ایمنسازی محورهای مواصلاتی شهرستان به مرحله اجرا درآوردهاند.
وی افزود: نصب ۲۵۰ عدد انواع تابلو و علائم عمودی، نصب ۵۰۰ عدد بازتاب چشمگربهای در نقاط پرحادثه و اجرای ۴۰ کیلومتر خطکشی طولی، از جمله اقدامات شاخص در حوزه تجهیزات ترافیکی است که نقش بسزایی در ارتقای دید رانندگان و کاهش حوادث جادهای ایفا میکند.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای ازنا در ادامه به بهبود شرایط هندسی و فنی راهها اشاره کرد و گفت: علاوه بر موارد فوق، عملیات شانه سازی به طول چهار کیلومتر، ایجاد شیب شیروانی به طول پنج کیلومتر و همچنین شانهزنی و علفزنی در ۱۲۰ کیلومتر از محورهای اصلی و روستایی شهرستان بهمنظور افزایش میدان دید و ایمنسازی حریم راه انجام شده است.
درگاهپور با تأکید بر اهمیت رفاه کاربران جادهای، تصریح کرد: در راستای ارتقای کیفیت تردد و افزایش رضایتمندی همشهریان، عملیات ترمیم و روکش آسفالت به طول پنج کیلومتر در محورهای پرتردد ازنا - دورود و جاده «امامزاده شاهغیب» نیز با موفقیت به پایان رسیده است.
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