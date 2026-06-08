به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار ویدئویی از اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا که با افتخار از سرقت اموال متعلق به ایران صحبت می‌کند، فرازی از نمایشنامه «مکبث» (اثر ویلیام شکسپیر) را به شرح زیر نوشت: «اکنون او درمی‌یابد که جاه و مقامش بر اندامش زار می‌زند؛ همچون جامهٔ غولی بلندبالا بر تنِ دزدی فرومایه و کوتوله.»