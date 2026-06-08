به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز دوشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره افغانستان در سخنانی افزود: گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل به برخی زمینه‌های ثبات نسبی اقتصادی و تلاش‌های هیات سرپرستی افغانستان، برای حفظ اداره کشور و پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی نیز اشاره دارد که شایسته توجه است.

سفیر ایران در سازمان ملل گفت: این گزارش نشان می‌دهد که افغانستان همچنان با چالش‌های پیچیده‌ای از جمله وخامت وضعیت انسانی و اقتصادی، محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان و دختران، و تهدید مستمر گروه‌های تروریستی مواجه است.

ایروانی در سخنان خود بر پنج نکته تاکید کرد و گفت: نخست، ما همچنان نگران وخامت شرایط انسانی و اقتصادی در افغانستان هستیم. بر اساس گزارش دبیرکل، در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱.۹ میلیون نفر – معادل تقریبا ۴۵ درصد جمعیت – نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند.

ایروانی تصریح کرد: ما بار دیگر از جامعه بین‌المللی و کمک کنندگان مالی می‌خواهیم تا منابع مالی لازم، قابل پیش‌بینی و انعطاف‌پذیر را برای تداوم عملیات نجات‌بخش بشردوستانه فراهم کنند.

وی تاکید کرد: همچنین، تلاش‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی باید مورد حمایت قرار گیرد، دارایی‌های مسدودشده باید بدون قید و شرط آزاد شوند و موانعی که مانع ثبات اقتصادی می‌شوند باید برداشته شوند. کمک‌های بشردوستانه باید بی طرفانه و به‌دور از سیاسی‌سازی باقی بماند.

سفیر ایران در سازمان ملل ادامه داد: دوم، تداوم تعامل بین‌المللی با هیات سرپرستی افغانستان برای پیشبرد ثبات و رسیدگی به چالش‌های افغانستان ضروری است. گزارش دبیرکل بر اهمیت رویکرد جامع مبتنی بر تعامل اصولی و عمل‌گرایانه تاکید دارد. گفت‌وگوی سازنده برای رسیدگی به مسائل انسانی، اقتصادی، مقابله با مواد مخدر و حکمرانی ضروری است.

وی افزود: در این راستا، روند دوحه همچنان بستر مهمی برای همکاری عملی فراهم می‌کند. جمهوری اسلامی ایران به‌طور فعال در گروه‌های کاری مقابله با مواد مخدر و بخش خصوصی در چارچوب این روند مشارکت داشته و از تلاش‌ها برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حمایت می‌کند.

ایروانی همچنین گفت: ما از کاهش قابل توجه کشت خشخاش در افغانستان استقبال می‌کنیم که دستاوردی مهم با پیامدهای مثبت جهانی است. با این حال، همان‌طور که در گزارش نیز آمده، پیامدهای اقتصادی آن برای جوامع روستایی همچنان شدید است. بدون سرمایه‌گذاری پایدار در معیشت‌های جایگزین، توسعه روستایی و دسترسی به بازارها، این دستاوردها پایدار نخواهد بود. ما همچنین نگرانی‌های فزاینده‌ای درباره گسترش تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی را مشاهده می کنیم که مبارزه با آن نیازمند همکاری بین‌المللی است.

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: سوم، محرومیت زنان و دختران از حقوق اساسی آنان همچنان موجب نگرانی است. محدودیت‌ها در آموزش، اشتغال، آزادی رفت‌وآمد و مشارکت در زندگی عمومی نه‌تنها کرامت انسانی را تضعیف می‌کند، بلکه توسعه بلندمدت و بهبود اقتصادی افغانستان را نیز با مانع مواجه می‌سازد.

ایروانی افزود: این اقدامات با آموزه‌های واقعی اسلام نیز سازگار نیست. ما از هیات سرپرستی افغانستان می‌خواهیم این محدودیت‌ها را لغو و تضمین کنند که زنان و دختران از حقوق خود از جمله دسترسی به آموزش و اشتغال برخوردار شوند.

وی اضافه کرد: همچنین افغانستان بخشی جدایی‌ناپذیر از منطقه و تمدن غنی و کهن پارسی بوده و ضروری است حقوق، هویت و میراث فرهنگی تمامی اقوام و جوامع ملی در افغانستان به‌طور کامل محترم شمرده و محافظت شود.ما معتقدیم که تعامل سازنده بین‌المللی همچنان موثرترین ابزار برای تشویق و ارتقای حفاظت از حقوق بشر از جمله حقوق زنان و جوامع قومی و مذهبی است.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل همچنین درباره وضعیت امنیت افغانستان گفت: چهارم، وضعیت امنیتی در افغانستان همچنان مایه نگرانی جدی است. تهدید ناشی از گروه‌های تروریستی از جمله داعش شاخه خراسان (ISIL-K)، همچنان امنیت افغانستان و منطقه را تهدید می‌کند. افغانستان نباید هرگز به پناهگاه امن تروریسم تبدیل شود و نباید از خاک آن برای تهدید یا تضعیف امنیت سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه، استفاده شود.

سفیر ایران در سازمان ملل تصریح کرد: همچنین نسبت به تنش‌های اخیر میان دو کشور برادر، افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده و از تلاش‌های منطقه‌ای جاری برای ترویج گفت‌وگو، اعتمادسازی و ثبات پایدار میان آنان استقبال می‌کنیم.

ایروانی گفت: ما از درخواست دبیرکل برای خویشتنداری، کاهش تنش و حل مسالمت‌آمیز اختلافات از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی حمایت می‌کنیم. همچنین از تلاش‌های میانجی‌گرانه منطقه‌ای استقبال کرده و طرف‌ها را به اتخاذ ترتیبات پایدار برای تقویت ثبات و روابط حسن همجواری تشویق می‌کنیم.

سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل ادامه داد: پنجم، کشورهای همسایه همچنان بخش نامتناسبی از پیامدهای وضعیت افغانستان را متحمل می‌شوند. از این رو، سازوکارها و ابتکارات همکاری منطقه‌ای از جمله سازوکار کشورهای همسایه، فرمت مسکو و گروه تماس سازمان همکاری شانگهای درباره افغانستان همچنان برای پیشبرد صلح، امنیت و توسعه پایدار در افغانستان ضروری هستند.

ایروانی گفت: جمهوری اسلامی ایران با داشتن مرز طولانی با افغانستان، بیش از چهار دهه میزبان میلیون‌ها شهروند افغان بوده و دسترسی آنان را به آموزش، خدمات درمانی و سایر خدمات اساسی فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: این تعهد دیرینه نشان‌دهنده استمرار پایبندی ایران به حمایت از مردم افغانستان و کمک به ثبات و امنیت این کشور و منطقه است. جامعه بین‌المللی باید حمایت بیشتری از کشورهایی که میزبان پناهجویان و مهاجران افغان هستند به عمل آورد.

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل همچنین گفت: هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) همچنان نقش حیاتی و غیرقابل‌انکاری در حمایت از مردم افغانستان، تسهیل گفت‌وگو، هماهنگی کمک‌های بین‌المللی و پیشبرد یک رویکرد منسجم بین‌المللی نسبت به افغانستان ایفا می‌کند.

ایروانی افزود: در این چارچوب، نماینده ویژه دبیرکل نقش مهمی در تقویت تعامل سازنده با هیات سرپرستی افغانستان دارد. ایران از تسریع در انتصاب یک فرد واجد شرایط و مناسب حمایت می‌کند، در عین حال با در نظر گرفتن دیدگاه‌ها و ملاحظات مقامات هیات سرپرستی افغانستان، به‌گونه‌ای که زمینه‌ساز گفت‌وگو و همکاری مؤثر باشد.

وی گفت: ما همچنین حمایت خود را از تمدید ماموریت یوناما و اجرای موثر، بی‌طرفانه و متوازن آن مجددا اعلام می‌کنیم. در این زمینه از تلاش‌های چین، به عنوان متولی پرونده افغانستان در شوای امنیت، برای تهیه و ارائه پیش‌نویس قطعنامه تمدید ماموریت یوناما برای یک سال دیگر و همچنین از تعامل سازنده مستمر آن با سایر اعضای شورای امنیت در جریان مذاکرات قدردانی می‌کنیم.

سفیر ایران در سازمان ملل در پایان افزود: جمهوری اسلامی ایران همچنان متعهد به همکاری نزدیک با سازمان ملل متحد، کشورهای همسایه، سازمان‌های منطقه‌ای و همه ذی‌نفعان مربوطه در راستای افغانستانی باثبات، صلح‌آمیز و دارای پیشرفت که به‌طور کامل در جامعه بین‌المللی ادغام شده باشد، می‌باشد.