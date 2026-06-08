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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۶

صد شب حماسه؛ روایت مردم شهرستان مرزی تربت جام در میدان

صد شب حماسه؛ روایت مردم شهرستان مرزی تربت جام در میدان

تربت جام- یکصد شب حضور مردم شهرستان مرزی تربت جام در خیابان ها، روایت ایمان و ایستادگی است.

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فیلم: حسن جوان

کد مطلب 6854557

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