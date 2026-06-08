https://mehrnews.com/x3cgSW ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۶ کد مطلب 6854557 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۶ صد شب حماسه؛ روایت مردم شهرستان مرزی تربت جام در میدان تربت جام- یکصد شب حضور مردم شهرستان مرزی تربت جام در خیابان ها، روایت ایمان و ایستادگی است. دریافت 23 MB فیلم: حسن جوان کد مطلب 6854557 کپی شد مطالب مرتبط صدمین شب بعثت مردم گناباد در خیابان میدان داری دهه هشتادیها و نودیهای مشهدی؛ صد شب حضور پرشور در خیابان یکصدمین حضور خیابانی مردم کاشمر زاهدی: امروز میدان نبرد عرصه تقابل ارادهها است پایداری مردم چناران در یکصدمین اجتماع شبانه ۱۰۰ شب پایداری مردم شهرستان تربت حیدریه روایت صد شب ایستادگی مردم انقلابی مشهد در میدان برچسبها بیعت با رهبر انقلاب رهبر شهید بیعت با رهبری جدید
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