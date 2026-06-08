به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام داوود زاهدی شامگاه دوشنبه در اجتماع پرشور مردم ولایتمدار کاشمر با تبیین ابعاد اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: امروز میدان نبرد، عرصه تقابل ارادهها است و دشمنان نظام اسلامی با بهرهگیری از امپراتوری رسانهای خود، تمام توانشان را به کار بستهاند تا برتری ارادهی خود را به افکار عمومی جهان القا کنند، اما واقعیتهای میدانی اهداف دشمن را به شکست رسانده است.
امام جمعه مه ولات با بیان اینکه جنگ امروز بیش از آنکه نبرد تجهیزات باشد، جنگ ارادهها است، گفت: دشمن پس از دریافت پاسخ قاطع ایران، متوجه توان واقعی جبهه مقاومت شد و نشانههای پشیمانی در رفتار آنان کاملاً مشهود است.
وی با اشاره به هشدارهای اخیر مقامات نظامی و سیاسی کشور درباره پاسخ به هرگونه تجاوز، تصریح کرد: هشدار جمهوری اسلامی ایران در خصوص پاسخ کوبنده به تجاوزات دشمن، صرفاً یک اعلام موضع دیپلماتیک یا تعارف سیاسی نبود؛ بلکه عملیات اخیر به وضوح نشان داد که این تهدیدها، کاملاً عملی، راهبردی و دارای قدرت بازدارندگی حداکثری است.
زاهدی تأکید کرد: دشمن پس از دریافت این پاسخ قاطع و مشاهده آمادگی عملیاتی فرزندان انقلاب، به لرزه درآمد و از مواضع پیشین خود عقب نشست و امروز نشانههای پشیمانی و استیصال در رفتار و گفتار آنان کاملاً مشهود است و دنیا فهمید که جمهوری اسلامی در دفاع از حریم امنیت ملی و منافع جبهه مقاومت، با هیچکس شوخی ندارد.
امام جمعه مهولات با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حفظ وحدت و بصیرت، خاطرنشان کرد: مردم باید بیش از گذشته به نیروهای مسلح مقتدر کشور اعتماد و تکیه کنند و مدیریت میدان نبرد، نیازمند عقلانیت، تدبیر و رعایت دقیق قواعد جنگ است که نیروهای مسلح ما با هوشمندی کامل این اصول را رعایت کردهاند.
وی به نقش راهبردی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تحت هدایتهای داهیانه و فرماندهی هوشمندانه مقام معظم رهبری، با قدرت و صلابت در برابر دشمن ایستادهاند و این مسیر دفاع از آرمانهای کشور و امنیت منطقه، با اقتدار و با تکیه بر توان داخلی و دانش بومی دنبال میشود و هیچگونه خللی در اراده آهنین فرزندان این مرز و بوم ایجاد نخواهد شد.
زاهدی خاطرنشان کرد: استکبار جهانی بداند که دوران بزندررو به پایان رسیده و هرگونه خطای محاسباتی علیه ایران اسلامی، پاسخی بسیار سنگینتر و پشیمانکننده از دفعات قبل در پی خواهد داشت و تداوم این اقتدار، مرهون حضور مردم در صحنه و پیوند ناگسستنی ملت با ولایت است که تضمینکننده امنیت پایدار ایران اسلامی خواهد بود.
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