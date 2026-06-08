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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۱

۱۰۰ شب پایداری مردم شهرستان تربت حیدریه

۱۰۰ شب پایداری مردم شهرستان تربت حیدریه

تربت حیدریه- مردم ولایتمدار شهرستان ترلت حیدریه در طول این صد شب با اتحاد و همدلی در خیابان ها حضور یافتند.

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کد مطلب 6854540

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