https://mehrnews.com/x3cgSB ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۱ کد مطلب 6854540 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۱ ۱۰۰ شب پایداری مردم شهرستان تربت حیدریه تربت حیدریه- مردم ولایتمدار شهرستان ترلت حیدریه در طول این صد شب با اتحاد و همدلی در خیابان ها حضور یافتند. دریافت 20 MB کد مطلب 6854540 کپی شد مطالب مرتبط روایت صد شب ایستادگی مردم انقلابی مشهد در میدان یکصدمین حضور خیابانی مردم کاشمر همزمان با آغاز محرم هیئتها باید حضور پرشورتری در تجمعات داشته باشند صدمین شب بعثت مردم گناباد در خیابان نودونهمین شب حضور مردم تربت جام در خیابان صد شب حماسه؛ روایت مردم شهرستان مرزی تربت جام در میدان ۱۰۰ شب مقاومت مردم، عزت اسلام را در جهان به نمایش گذاشت میدان داری دهه هشتادیها و نودیهای مشهدی؛ صد شب حضور پرشور در خیابان برچسبها بیعت با رهبر انقلاب شهرستان تربت حیدریه خراسان رضوی
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