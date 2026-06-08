https://mehrnews.com/x3cgSX ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۰۵ کد مطلب 6854558 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۰۵ حماسه سازی مردم خوی در یکصدمین تجمع شبانه مقاومت ملی ارومیه - مردم ولایی خوی با تجمع شبانه در تداوم مقاومت ملی، حمایت خود را از نظامجمهوری اسلامی اعلام کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6854558 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم مینودشت؛ شبهای همبستگی به نماد وفاداری تبدیل شد میدانداری مردم رامیان؛ شبهای حضور به نمایش اقتدار اجتماعی تبدیل شد گرگان در مدار حضور؛ میدانداری مردم شبهای وحدت را ماندگار کرد کردکوی در خط مقدم همبستگی؛ مردم میدان را خالی نکردند میدانداری مردم آزادشهر؛ شبهای حضور روایتگر پیوند ملت و آرمانها برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب شهرستان خوی
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