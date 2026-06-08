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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۰۵

حماسه سازی مردم خوی در یکصدمین تجمع شبانه مقاومت ملی

حماسه سازی مردم خوی در یکصدمین تجمع شبانه مقاومت ملی

ارومیه - مردم ولایی خوی با تجمع شبانه در تداوم مقاومت ملی، حمایت خود را از نظام‌جمهوری اسلامی اعلام کردند.

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کد مطلب 6854558

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