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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۱

تخصیص ۱۱۰۰ میلیارد تومان مالیات برای خدمات عمومی در مازندران

تخصیص ۱۱۰۰ میلیارد تومان مالیات برای خدمات عمومی در مازندران

ساری - مدیرکل امور مالیاتی مازندران از تخصیص یک هزار و ۱۵۱ میلیارد تومان مالیات برای توسعه درمان، ورزش و حفاظت از محیط زیست خبر داد.

بهرام سلطانی در گفت وگو با خبرنگار مهر از تخصیص مجموعاً یک هزار و ۱۵۱ میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی و عوارض در سال ۱۴۰۴ خبر داد و در تشریح جزئیات این تخصیص اعتبار اظهار کرد: سهم سلامت مالیات بر ارزش افزوده ۹۹۰ میلیارد تومان است که به وزارت بهداشت تزریق می‌شود.

وی افزود: این مبلغ برای تجهیز مراکز درمانی، بهبود کیفیت خدمات پزشکی و کاهش هزینه‌های درمانی شهروندان مازندرانی اختصاص یافته است.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران ادامه داد: حوزه ورزش نیز سهم ۱۳۸ میلیارد تومانی از این منابع دارد.

به گفته سلطانی، این اعتبار صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی، توسعه فضاهای ورزش همگانی در شهرها و روستاها و حمایت از استعدادهای قهرمانی خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از محیط زیست تصریح کرد: مبلغ ۲۳ میلیارد تومان به عنوان عوارض آلایندگی میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان توزیع می‌شود.

سلطانی افزود: این منابع در اجرای طرح‌های مدیریت پسماند، توسعه فضای سبز شهری و بهبود کیفیت هوا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران در پایان تأکید کرد: وقتی مجموع یک هزار و ۱۵۱ میلیارد تومان در مسیر سلامت، نشاط و محیط زیست قرار می‌گیرد، یعنی نظام مالیاتی به هدف اصلی خود یعنی بهبود کیفیت زندگی مردم نزدیک شده است.

کد مطلب 6854581

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