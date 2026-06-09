تخصیص ۱۱۰۰ میلیارد تومان مالیات برای خدمات عمومی در مازندران

بهرام سلطانی در گفت وگو با خبرنگار مهر از تخصیص مجموعاً یک هزار و ۱۵۱ میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی و عوارض در سال ۱۴۰۴ خبر داد و در تشریح جزئیات این تخصیص اعتبار اظهار کرد: سهم سلامت مالیات بر ارزش افزوده ۹۹۰ میلیارد تومان است که به وزارت بهداشت تزریق میشود.
وی افزود: این مبلغ برای تجهیز مراکز درمانی، بهبود کیفیت خدمات پزشکی و کاهش هزینههای درمانی شهروندان مازندرانی اختصاص یافته است.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران ادامه داد: حوزه ورزش نیز سهم ۱۳۸ میلیارد تومانی از این منابع دارد.
به گفته سلطانی، این اعتبار صرف تکمیل پروژههای نیمهتمام ورزشی، توسعه فضاهای ورزش همگانی در شهرها و روستاها و حمایت از استعدادهای قهرمانی خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت حفاظت از محیط زیست تصریح کرد: مبلغ ۲۳ میلیارد تومان به عنوان عوارض آلایندگی میان شهرداریها و دهیاریهای استان توزیع میشود.
سلطانی افزود: این منابع در اجرای طرحهای مدیریت پسماند، توسعه فضای سبز شهری و بهبود کیفیت هوا مورد استفاده قرار میگیرد.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران در پایان تأکید کرد: وقتی مجموع یک هزار و ۱۵۱ میلیارد تومان در مسیر سلامت، نشاط و محیط زیست قرار میگیرد، یعنی نظام مالیاتی به هدف اصلی خود یعنی بهبود کیفیت زندگی مردم نزدیک شده است.
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