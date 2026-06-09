نخستین دوره تربیت مربی پیش‌ دبستانی در آستارا آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کوچک نژاد صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: نخستین دوره آموزشی «راهبردهای تربیت و یادگیری» ویژه مربیان پیشدبستانی استان گیلان در مرکز شماره یک کانون پرورش فکری آستارا آغاز به کار کرد.
وی افزود: این دوره سه روزه از ۱۸ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ با هدف توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی برگزار میشود.
سرپرست کانون پرورش فکری استان گیلان اضافه کرد: این دوره با همکاری کانون پرورش فکری، اداره کل آموزش و پرورش و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک استان گیلان برگزار میشود.
کوچکنژاد افزود: آموزش نقاشی، شعر، قصهگویی، نمایش خلاق و عروسکی، سرود و کاردستی از جمله سرفصلهای این دوره آموزشی است.
وی تصریح کرد: این دوره در مرحله نخست برای مربیان شهرستانهای آستارا و حویق برگزار میشود و در مجموع حدود ۲ هزار مربی پیشدبستانی در استان گیلان فعالیت دارند.
سرپرست اداره کل کانون پرورش فکری گیلان یادآور شد: برگزاری این دورهها به صورت منطقهبندی و تدریجی برای تمامی مربیان استان در دستور کار قرار دارد و به شرکتکنندگان گواهینامه پایان دوره اعطا خواهد شد.
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