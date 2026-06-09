به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات چوبکشی کشوری انتخاب تیم ملی در دو رده آقایان و بانوان به میزبانی استان قم در حال برگزاری است.
بهمن عبداللهی رئیس هیأت ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی چهارمحال و بختیاری نماینده فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی کشور، ناظر این دوره مسابقات در بخش آقایان و علی طاهری قضاوت این دوره از مسابقات را برعهده دارند.
در بخش آقایان عباس رضاپوریان و جاسم عباسی و در بخش بانوان خانم زهرا دهقان و مبینا ابراهیمپور از ورزشکاران استان در این دوره مسابقات شرکت کردند.
ابراهیم غریبی سرپرستی تیم آقایان و خانم افسون دهقان سرپرستی تیم بانوان را برعهده دارند.
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