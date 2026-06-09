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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۹

حضور ورزشکاران چهارمحالی در مسابقات چوب‌کشی کشوری انتخابی تیم ملی 

حضور ورزشکاران چهارمحالی در مسابقات چوب‌کشی کشوری انتخابی تیم ملی 

شهرکرد-ورزشکاران چهارمحال و بختیاری در مسابقات چوب‌کشی کشوری انتخاب تیم ملی در دو رده آقایان و بانوان به میزبانی استان قم حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات چوب‌کشی کشوری انتخاب تیم ملی در دو رده آقایان و بانوان به میزبانی استان قم در حال برگزاری است.

بهمن عبداللهی رئیس هیأت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی چهارمحال و بختیاری نماینده فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی کشور، ناظر این دوره مسابقات در بخش آقایان و علی طاهری قضاوت این دوره از مسابقات را برعهده دارند.

در بخش آقایان عباس رضاپوریان و جاسم عباسی و در بخش بانوان خانم زهرا دهقان و مبینا ابراهیم‌پور از ورزشکاران استان در این دوره مسابقات شرکت کردند.

ابراهیم غریبی سرپرستی تیم آقایان و خانم افسون دهقان سرپرستی تیم بانوان را برعهده دارند.

کد مطلب 6854684

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