به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده بیمه، سی‌ویکمین نشست اتاق فکر صنعت بیمه با موضوع «بیمه‌های متصل به دارایی در ایران؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و الزامات اجرا» برگزار شد. در این نشست، کارشناسان صنعت بیمه درباره ظرفیت‌های این مدل بیمه‌ای برای حفظ ارزش سرمایه بیمه‌گذاران و چالش‌های اجرایی آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.

میترا قنبرزاده، عضو هیأت علمی پژوهشکده بیمه، در این نشست با تشریح مفهوم بیمه‌های متصل به دارایی، به تبیین فرصت‌ها، چالش‌ها و الزامات مقرراتی این الگو پرداخت.

شیما آرا، کارشناس حوزه بیمه‌های زندگی، با اشاره به کاهش جذابیت بیمه‌نامه‌های سنتی در شرایط تورمی، گفت بیمه‌های متصل به دارایی می‌توانند با پیوند دادن ارزش بیمه‌نامه به دارایی‌هایی مانند ابزارهای بازار سرمایه و پروژه‌های اقتصادی، به حفظ ارزش سرمایه بیمه‌گذاران کمک کنند. او آیین‌نامه جدید بیمه‌های زندگی را بستری مناسب برای طراحی محصولات نوآورانه دانست.

علیرضا هادی، کارشناس حوزه بیمه‌های زندگی، نیز با تأکید بر ضرورت حفظ ارزش سرمایه بیمه‌گذاران اظهار کرد بیمه‌های متصل به دارایی، علاوه بر بیمه‌های سرمایه‌گذاری، در بیمه‌های عمر، مستمری و بیمه‌های به شرط فوت نیز قابلیت استفاده دارند. او افزایش شفافیت سرمایه‌گذاری و اصلاح مقررات متناسب با این محصولات را از پیش‌نیازهای توسعه این حوزه برشمرد.

همچنین سجاد رامندی و مهدی نوروزی، دو کارشناس حوزه بیمه‌های زندگی، بر اهمیت طراحی محصولات جدید، بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه و توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه تأکید کردند.

در جمع‌بندی این نشست، حاضران بیمه‌های متصل به دارایی را یکی از مسیرهای مهم توسعه بیمه‌های زندگی و تقویت ارتباط صنعت بیمه با بازار سرمایه عنوان کردند.

شایان ذکر است که فیلم کامل این نشست در پژوهشکده بیمه در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.