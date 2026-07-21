به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی «راهکارهای کاهش تأثیر تورم در بیمه‌های زندگی»، با تمرکز بر ضرورت بازطراحی محصولات بیمه‌ای برای مقابله با نوسانات اقتصادی و حفظ منافع بیمه‌گذاران برگزار شد.

در این نشست، افت ارزش واقعی سرمایه بیمه‌نامه‌ها، کاهش تقاضای مشتریان و افزایش نرخ بازخرید بیمه‌نامه‌ها به عنوان پیامدهای اصلی تورم بر صنعت بیمه زندگی شناسایی شد. یافته‌های پژوهشی ارائه شده در این کارگاه نشان می‌دهد شرکت‌های بیمه‌ای که از راهکارهای ترکیبی مانند تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری، طراحی محصولات مبتنی بر دارایی‌های واقعی و افزایش مشارکت در منافع استفاده کرده‌اند، در مدیریت ریسک تورم موفق‌تر عمل کرده‌اند.

میترا قنبرزاده، عضو هیئت علمی پژوهشکده بیمه و مدرس این کارگاه، نوسانات غیرقابل‌پیش‌بینی اقتصادی، ضعف زیرساخت‌های فنی، محدودیت‌های مقرراتی و سطح پایین آگاهی عمومی نسبت به بیمه‌های زندگی را از موانع اصلی توسعه این صنعت در ایران دانست.

در بخش دیگری از این نشست، الگوهای موفق کشورهای منتخب از جمله آمریکا، انگلستان، مالزی، ترکیه و آرژانتین بررسی شد. تجربیات جهانی نشان می‌دهد توسعه ابزارهای مالی نوین و انعطاف‌پذیری در ساختار محصولات، نقش کلیدی در کاهش آثار تورم بر بیمه‌های زندگی داشته است.

در پایان، پیشنهادهای سیاستی برای ارتقای جایگاه بیمه‌های زندگی در ایران ارائه شد که شامل تدوین مقررات حمایتی، افزایش شفافیت اطلاعاتی، بهبود آموزش شبکه فروش و تقویت همکاری‌های میان‌نهادی برای استفاده از ابزارهای سرمایه‌گذاری متناسب با تورم است. کارشناسان معتقدند اجرای این راهکارها می‌تواند تاب‌آوری بیمه‌های زندگی را در مواجهه با تورم‌های مزمن افزایش دهد.

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