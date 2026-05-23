به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوشکده بیمه، در حالی که بازار بیمه ایران با تعدد شرکت‌های فعال مواجه است، کارگاه تخصصی «از رقابت تا انحصار» در پژوهشکده بیمه برگزار شد تا با نگاهی علمی، چالش‌های ساختاری این صنعت و تأثیر تعداد شرکت‌ها بر کیفیت خدمات و ثبات مالی بررسی شود.

یزدان گودرزی فراهانی، مدرس این کارگاه، با تحلیل تفاوت بازارهای رقابتی و انحصاری، نسبت به پیامدهای افزایش بی‌رویه تعداد شرکت‌های بیمه هشدار داد.

به گفته وی، اگرچه تعدد شرکت‌ها در ظاهر به معنای رقابت است، اما افزایش بیش از حد آن‌ها می‌تواند توان مدیریت ریسک، پایداری مالی و صرفه‌های ناشی از مقیاس را در شرکت‌ها تضعیف کند؛ در مقابل، کاهش غیرکارشناسی نیز می‌تواند زمینه‌ساز انحصار و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شود.

این نشست که بر پایه یافته‌های طرح پژوهشی «مطالعه و بررسی تعداد بهینه شرکت‌های بیمه در ایران» تدوین شده بود، بر ضرورت حرکت از تصمیمات سلیقه‌ای به سمت سیاست‌گذاری‌های داده‌محور تأکید کرد. در این بررسی، شاخص‌های اقتصادی، ظرفیت‌های دموگرافیک و وضعیت صنعت بیمه کشور به عنوان ارکان اصلی تعیین تعادل میان «رقابت سازنده» و «ثبات مالی» معرفی شدند.

مدرس این کارگاه معتقد است برای خروج از چالش فعلی، نهاد ناظر (بیمه مرکزی) باید با بهره‌گیری از مدل‌های علمی، چارچوب مشخصی برای تعیین تعداد شرکت‌های بهینه تعریف کند تا ضمن حفظ سلامت مالی بازار، از افت کیفیت خدمات به بیمه‌گذاران جلوگیری شود.

