به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده بیمه با همکاری سندیکای بیمه‌گران ایران، کارگاه تخصصی «بررسی گزارش چشم‌انداز جهانی بیمه در سال ۲۰۲۶» را با سخنرانی محمود اسعد سامانی کارشناس صنعت بیمه برگزار کرد.

این کارگاه که روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح به صورت برخط برگزار شد، به تحلیل گزارش ارنست اند یانگ (EY) درباره چالش‌های پیش روی صنعت بیمه جهان پرداخت. نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، فشار بر بهینه‌سازی هزینه‌ها، ورود سرمایه‌های جایگزین و بازاندیشی در کاربرد هوش مصنوعی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده بودند.

ژئوپلیتیک؛ ریسک شماره یک صنعت بیمه

اسعد سامانی در این کارگاه اظهار داشت: بر اساس گزارش EY، ۵۶ درصد از مدیران ارشد ریسک در صنعت بیمه، ژئوپلیتیک را جزو سه ریسک اول خود در سه سال آینده می‌دانند.

وی افزود: زیان انباشته سود ناشی از نوسانات ژئوپلیتیک بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ حدود ۳۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

اسعد سامانی تصریح کرد: صنعت بیمه جهان در شرایطی به سر می‌برد که تغییرات با سرعت، غیرخطی و ناپایدار پیش می‌روند و نااطمینانی‌های اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیک به بالاترین سطح چند دهه اخیر رسیده است.

کاهش نرخ‌های جهانی بیمه و فشار بر حاشیه سود

این کارشناس صنعت بیمه با اشاره به گزارش ارنست اند یانگ گفت: رشد کند حق بیمه، افزایش نرخ بهره، فشار بر حاشیه سود، تعرفه‌ها و تورم، شرکت‌های بیمه را به بازنگری در مدل‌های هزینه خود ناچار کرده است.

وی ادامه داد: نرخ‌های جهانی بیمه در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ در رشته اموال ۸ درصد و در رشته‌های تجاری ۴ درصد کاهش یافته است.

اسعد سامانی تأکید کرد: در چنین شرایطی، بیمه‌گران بزرگ برای حفظ انعطاف‌پذیری و آزادسازی منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری در تحول دیجیتال، به سمت مدل‌های عملیاتی چابک، کم‌هزینه و مبتنی بر اتوماسیون هوشمند حرکت می‌کنند.

رشد ۵۲ درصدی شرکت‌های بیمه تحت مالکیت سرمایه‌گذاران خصوصی

وی درباره نقش سرمایه‌گذاران غیرسنتی گفت: طبق گزارش EY، تعداد شرکت‌های بیمه تحت مالکیت سرمایه‌گذاران خصوصی در آمریکا از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ از ۹۰ به ۱۳۷ شرکت رسیده که نشان‌دهنده رشد ۵۲ درصدی است.

اسعد سامانی افزود: سهم این نوع سرمایه‌ها از کل سرمایه صنعت بیمه اتکایی جهان به حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است.

این کارشناس صنعت بیمه تصریح کرد: این بازیگران جدید با استفاده از سازوکارهای جانبی و ساختارهای نوین، نحوه توزیع ریسک و مدیریت ترازنامه را دگرگون کرده‌اند.

۹۰ درصد بیمه‌گران قصد افزایش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی دارند

اسعد سامانی با اشاره به بخش هوش مصنوعی گزارش گفت: با وجود سرمایه‌گذاری‌های گسترده، بسیاری از پروژه‌های هوش مصنوعی هنوز به نتایج عملی در مقیاس وسیع نرسیده‌اند.

وی افزود: ۹۰ درصد از بیمه‌گران برنامه افزایش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی را دارند و ۷۵ درصد اولویت خود را بر استفاده از آن در پذیرش ریسک و مدیریت خسارت گذاشته‌اند.

این کارشناس صنعت بیمه تأکید کرد: مهم‌ترین مانع، همچنان داده‌ها هستند. شرکت‌ها برای به دست آوردن مزیت رقابتی باید از مدل‌های ترکیبی شامل نرم‌افزارهای آماده، ابزارهای توکار و توسعه داخلی استفاده کنند.

ادغام و تملیک؛ راهبرد رشد بیمه‌گران

اسعد سامانی در بخش پایانی کارگاه گفت: شرکت‌های بیمه ژاپنی به طور فعال در حال گسترش به مناطق جدید هستند و در بازارهایی مانند بریتانیا و کانادا، بیمه‌گران کوچک و متوسط برای دستیابی به صرفه‌جویی در مقیاس با یکدیگر ادغام می‌شوند.

وی در پایان افزود: تمایل به خرید استارت‌آپ‌های فناوری بیمه و حتی خرید کلینیک‌ها و مراکز درمانی توسط بیمه‌گران سلامت، نشان‌دهنده تغییر رویکردهای رشد در صنعت بیمه است.