برند لوکس لباس فضانوردی طراحی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این لباس ها با همکاری شرکت «آکسیوم اسپیس» توسعه یافته اند و دارای یک لایه داخلی از جنس LCVG هستند که سیستم تهویه پیشرفته در پارچه بافته شده است. همچنین یک سیستم خنک کننده در لباس وجود دارد که آب سرد را در لوله ایی دور ماهیچه های اصلی بدن حمل می کند.

«لورنزو برتلی» مدیر ارشد بازاریابی پرادا در این باره می گوید: ما مفتخریم دستاورد جدیدی که از ترکیب خبرگی پیشرو «آکسیوم اسپیس» و قدرت طراحی، الگوسازی و مواد اولیه پیشرفته پرادا توسعه یافته را قبل از بازگشت انسان به ماه ارائه کنیم.

«جاناتان سیرتین» مدیر ارشد اجرایی «آکسیوم اسپیس» اضافه کرد: ما با کنارهم قرار دادن بهترین ها در حوزه مهندسی هوافضا و صنایع دستی لوکس و توسعه محصولات پیشرفته، پارچه ای ابداع کردیم که هیچ یک از شرکت ها به طور مستقل ابداع نکرده است.

نوآوی جدید در ادامه تلاش های پرادا در حوزه مدفضایی در ۲۰۲۴ میلادی است که با رونمایی یک لباس فضانوردی برای خارج از ماژول فضایی آغاز شد. هرچند برندهای لوکس به طور تاریخی از سفر فضایی الهام گرفته اند، پرادا با این شراکت فراتر از الهام رفته است.