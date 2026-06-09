به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حمزه‌ای با اشاره به شعار «بازاندیشی؛ فراتر از جهانی که می‌شناسیم، رابطه‌ای نو با اقیانوس‌ها»، بر اهمیت راهبردی دریاها و اقیانوس‌ها در حفظ حیات زمین تاکید کرد و افزود: دریاها و اقیانوس‌ها علاوه بر تامین بخش قابل توجهی از اکسیژن مورد نیاز کره زمین، نقش اساسی در تنظیم اقلیم، تامین امنیت غذایی و حفظ تنوع زیستی ایفا می‌کنند و سلامت آن‌ها ارتباط مستقیمی با آینده زندگی بشر دارد.

وی اضافه کرد: آلودگی‌های نفتی، ورود پسماندهای پلاستیکی، کاهش اکسیژن محلول آب، اسیدی شدن دریاها و پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی از مهم‌ترین تهدیداتی هستند که اکوسیستم‌های دریایی را با چالش مواجه کرده‌اند و ادامه این روند می‌تواند معیشت میلیون‌ها نفر از ساکنان مناطق ساحلی را تحت تاثیر قرار دهد.

حمزه‌ای با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد خلیج فارس و دریای عمان گفت: خلیج فارس به عنوان یک پهنه آبی نیمه‌بسته، کم‌ژرفا و دارای شرایط دمایی و شوری ویژه، زیستگاه ارزشمند جنگل‌های حرا و مرجان‌های مقاوم است و دریای عمان نیز به دلیل ارتباط مستقیم با آب‌های آزاد اقیانوس هند، از غنای زیستی قابل توجهی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: این زیست‌بوم‌های ارزشمند در سال‌های اخیر با تهدیدهایی همچون آلودگی‌های نفتی و صنعتی، ورود فاضلاب‌های تصفیه‌نشده، صید بی‌رویه، تخریب زیستگاه‌های حساس ساحلی و پیامدهای تغییرات اقلیمی مواجه بوده‌اند که ضرورت حفاظت از آن‌ها را دوچندان می‌کند.

رئیس مرکز اقیانوس‌شناسی هرمزگان افزود: در کنار مشارکت مردمی، دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی نیز باید با تقویت نظارت‌ها، اجرای دقیق قوانین زیست‌محیطی، توسعه زیرساخت‌های تصفیه فاضلاب، مدیریت صید و گسترش مناطق حفاظت‌شده دریایی، نقش خود را در صیانت از این سرمایه‌های ملی ایفا کنند.

حمزه‌ای همچنین بر ضرورت توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و دیپلماسی زیست‌محیطی با کشورهای همسایه تاکید کرد و گفت: بسیاری از چالش‌های زیست‌محیطی دریاها ماهیتی فرامرزی دارند و مقابله با آن‌ها نیازمند همکاری و هماهنگی مشترک کشورهای منطقه است.

وی در پایان تصریح کرد: خلیج فارس و دریای عمان سرمایه‌هایی راهبردی و میراثی ارزشمند برای نسل‌های آینده هستند و حفاظت از آن‌ها تنها زمانی محقق می‌شود که جامعه علمی، جوامع محلی، نهادهای مردمی و دستگاه‌های دولتی در کنار یکدیگر برای حفظ این اکوسیستم‌های حیاتی تلاش کنند.