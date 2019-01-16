افزایش مناطق مرده در سواحل خلیج فارس و آبهای عمیق دریایی عمان

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حمزه ای پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: مناطق مرده دریایی در سواحل خلیج فارس و آبهای عمیق دریای عمان رو به افزایش است.

وی عنوان کرد: مطالعات دوره ای کشتی تحقیقاتی کاوشگر خلیج فارس در آبهای خلیج فارس و دریای عمان نشان می دهد که مناطق مرده دریایی در دریای عمان در حال افزایش است.

حمزه ای خاطرنشان کرد: کاهش شدید اکسیژن در اعماق زیر ۵۰ متری در دریای عمان شرایط حیات را در اعماق این دریا به شدت کاهش داده است. این کاهش اکسیژن به دلایلی مانند افزایش لایه بندی ستون آب و تاثیرات گرمایش جهانی بر دریاها و اقیانوس ها به وجود آمده که منجر به کاهش حلالیت اکسیژن در آب دریا شده است.

وی اظهارداشت: تحقیقات مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس بر روی سواحل بندرعباس نیز نشان می دهد که در برخی از مناطق ساحلی این شهر مناطق مرده دریایی در حال ظاهر شدن هستند.

به گفته حمزه ای، کاهش اکسیژن در مناطق ساحلی به دلیل افزایش ورود پساب فاضلاب و مواد آلی حاوی فسفر و نیتروژن به وجود می آید که از این نظر شهر بندرعباس در میان تمام شهرهای حاشیه خلیج فارس بیشترین پتانسیل تولید مناطق مرده را دارد.

وی افزود: مناطق مرده دریایی یا مناطق هیپوکسیکی (کم اکسیژن) مناطقی در اقیانوس‌های جهان و دریاچه‌های بزرگ هستند که در آن‌ها اکسیژن مورد نیاز برای حمایت از زندگی دریایی به ویژه در عمق پایین و نزدیک به پایین آب وجود ندارد. این پدیده در اثر افزایش آلودگی‌های مواد آلی بیش از توان ترمیم دریا در نتیجه فعالیت‌های بشری و یا عوامل طبیعی دیگر به وجود می آید.