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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

۲۰۰ خانواده نیازمند زیر چتر حمایت‌های معیشتی حرم سیدعلاءالدین حسین(ع)

۲۰۰ خانواده نیازمند زیر چتر حمایت‌های معیشتی حرم سیدعلاءالدین حسین(ع)

شیراز-تولیت حرم حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) از اجرای طرح حمایت از ۲۰۰ خانواده نیازمند خبر داد و گفت: آموزش مهارت و برنامه‌های فرهنگی، توانمندسازی خانواده‌ها را هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید محی الدین طاهری شیرازی، از اجرای طرح جامع حمایت از خانواده‌های نیازمند ساکن در محدوده اطراف حرم خبر داد و گفت: توزیع بسته‌های ارزاق و اجرای برنامه‌های مهارت‌آموزی با هدف توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی این خانواده‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اجرای «قرار دوازدهم» همزمان با مناسبت‌های مذهبی اخیر اظهار کرد: در قالب این طرح و با همکاری اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره)، ۲۰۰ خانوار نیازمند و تحت پوشش در محدوده پیرامونی حرم از بسته‌های حمایتی بهره‌مند می‌شوند.

تولیت حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین(ع) افزود: هر بسته ارزاق با ارزش تقریبی ۵ میلیون تومان و با هدف تأمین بخشی از نیازهای اساسی خانواده‌ها تهیه شده است.

آیت‌الله طاهری شیرازی با تأکید بر اینکه رویکرد آستان مقدس تنها به کمک‌های معیشتی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: در کنار حمایت‌های مادی، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی نیز برای خانواده‌ها و فرزندان آنان پیش‌بینی شده تا زمینه رشد علمی، تربیتی و فرهنگی آنان فراهم شود.

وی توانمندسازی اقتصادی را از مهم‌ترین محورهای این طرح دانست و گفت: برگزاری دوره‌های آموزش مهارتی از جمله خیاطی و سایر مهارت‌های کاربردی با هدف ایجاد فرصت‌های درآمدزایی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی خانواده‌ها دنبال می‌شود.

تولیت حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین(ع) خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها به صورت مستمر و با مشارکت خیرین در سال‌های گذشته اجرا شده و در آینده نیز با گستردگی بیشتری ادامه خواهد یافت تا خانواده‌های نیازمند بتوانند با تکیه بر توانمندی‌های خود به استقلال اقتصادی دست یابند.

وی در پایان از خیرین و نیکوکاران دعوت کرد با مشارکت در این طرح‌ها، در توسعه خدمات اجتماعی، فرهنگی و حمایتی آستان مقدس سهیم شوند.

کد مطلب 6854827

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