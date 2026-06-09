به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید محی الدین طاهری شیرازی، از اجرای طرح جامع حمایت از خانواده‌های نیازمند ساکن در محدوده اطراف حرم خبر داد و گفت: توزیع بسته‌های ارزاق و اجرای برنامه‌های مهارت‌آموزی با هدف توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی این خانواده‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اجرای «قرار دوازدهم» همزمان با مناسبت‌های مذهبی اخیر اظهار کرد: در قالب این طرح و با همکاری اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره)، ۲۰۰ خانوار نیازمند و تحت پوشش در محدوده پیرامونی حرم از بسته‌های حمایتی بهره‌مند می‌شوند.

تولیت حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین(ع) افزود: هر بسته ارزاق با ارزش تقریبی ۵ میلیون تومان و با هدف تأمین بخشی از نیازهای اساسی خانواده‌ها تهیه شده است.

آیت‌الله طاهری شیرازی با تأکید بر اینکه رویکرد آستان مقدس تنها به کمک‌های معیشتی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: در کنار حمایت‌های مادی، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی نیز برای خانواده‌ها و فرزندان آنان پیش‌بینی شده تا زمینه رشد علمی، تربیتی و فرهنگی آنان فراهم شود.

وی توانمندسازی اقتصادی را از مهم‌ترین محورهای این طرح دانست و گفت: برگزاری دوره‌های آموزش مهارتی از جمله خیاطی و سایر مهارت‌های کاربردی با هدف ایجاد فرصت‌های درآمدزایی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی خانواده‌ها دنبال می‌شود.

تولیت حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین(ع) خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها به صورت مستمر و با مشارکت خیرین در سال‌های گذشته اجرا شده و در آینده نیز با گستردگی بیشتری ادامه خواهد یافت تا خانواده‌های نیازمند بتوانند با تکیه بر توانمندی‌های خود به استقلال اقتصادی دست یابند.

وی در پایان از خیرین و نیکوکاران دعوت کرد با مشارکت در این طرح‌ها، در توسعه خدمات اجتماعی، فرهنگی و حمایتی آستان مقدس سهیم شوند.