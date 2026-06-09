تکمیل پروژه ورزشگاه ۵ هزارنفری بروجرد از محل مولدسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در جلسه پیگیری مولدسازی و تأمین هزینه‌های پروژه ورزشگاه بروجرد با اشاره به پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه ورزشگاه پنج‌هزارنفری بروجرد، اظهار داشت: تکمیل پروژه ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی اظهار کرد: جلسه‌ای در این زمینه با حضور فرماندار شهرستان، نمایندگان سازمان مجری پیگیر احداث، اداره کل اقتصاد و دارایی، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی و شهردار بروجرد برگزار شد.

معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه، گفت: تکمیل پروژه به بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که منابع دولتی پاسخگوی آن نیست.

مجیدی، تصریح کرد: در این جلسه مصوب شد سازمان مجری و شهرداری تفاهم کنند که شهرداری از محل مولدسازی و نیز اراضی متعلق به این پروژه که قابلیت تغییر کاربری دارند، پیشنهاد خود را ارائه دهد تا در کمیسیون ماده پنج به تصویب برسد.

وی گفت: با خلق ثروت برای شهرداری، این پروژه تکمیل خواهد شد و در مقابل، به‌صورت بلندمدت در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد تا هزینه‌های انجام‌شده از محل درآمدزایی آن مستهلک شود.

معاون عمرانی استانداری لرستان، تأکید کرد: در صورت عدم پیگیری عملیات نمی‌تواند به این زودی‌ها به بهره‌برداری برسد. اما امیدواریم با این مصوبه خوب و با همکاری شهرداری و سازمان مجری، از ظرفیت ماده ۲۷ مولدسازی بتوانیم منابع موردنیاز را تأمین کنیم.