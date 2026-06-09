حیدر صادقی در گفتگو با خبرنگارمهر، با اشاره به تغییر ذائقه گردشگران اظهار کرد: امروز بسیاری از گردشگران به دنبال حضور در طبیعت، آرامش و تجربههای بوممحور هستند و الزاماً به دنبال هتل یا زیرساختهای سنگین نیستند، اما حداقل امکانات مانند سرویس بهداشتی باید در قالب مجتمعهای بینراهی و با مشارکت بخش خصوصی تأمین شود.
وی تصریح کرد: در مدلهای قدیمی که دستگاه دولتی بهتنهایی اقدام به ساخت سرویسهای بهداشتی میکرد، موفق نبود؛ زیرا بدون حضور بخش خصوصی این زیرساختها تخریب میشد، اما هر کجا سرمایهگذار خصوصی در کنار رستوران، مرکز تفریحی یا مجتمع خدماتی ورود کرده، خدمات پایدار مانده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به دامنه گسترده گردشگری بوممحور بیان داشت: بومگردی فقط اقامتگاه نیست، بلکه مجموعهای از روستاگردی، گردشگری عشایری، طبیعتگردی، آیینها، رسوم، میراث ملموس و ناملموس را شامل میشود، استان ما همه این ظرفیتها را دارد و هر کدام میتواند به یک کسب و کار گردشگری تبدیل شود.
صادقی افزود: پروژههای متعددی در حوزه روستایی در دست اجراست، از جمله شیخعلیخان، بافت تاریخی یاسهچای و...، همچنین برنامههای طبیعتگردی مانند رفتینگ و بانجیجامپینگ که در برخی روستاها فعال شدهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیت جذب گردشگر خارجی اضافه کرد: در سالهای اخیر شاهد ورود گردشگران خارجی به استان بودیم؛ حتی دانشجویان عربزبان دانشگاه شهرکرد که بیش از ۵۰ تا ۶۰ نفر هستند، ظرفیت مهمی برای معرفی استان به کشورهای همسایه محسوب میشوند، اگر هرکدام از آنها خانوادههای خود را همراه بیاورند، این موضوع میتواند به ورود سرمایه و رونق گردشگری کمک کند.
وی ادامه داد: جاذبههایی مانند سد کارون ۴، سد زایندهرود، پل زمانخان و مسیرهای رفتینگ طرفداران زیادی دارند، اما برای تبدیل این ظرفیتها به فرصت اقتصادی، نیازمند توسعه زیرساختها هستیم.
صادقی با اشاره به مسئولیت تأمین زیرساختها بیان داشت: زیرساختها به دو دسته تقسیم میشوند، زیرساختهای سخت مانند آب، برق، راه و پوشش مخابراتی که متولی آن دستگاههای دولتی هستند، زیرساختهای نرم مانند هتلها، اقامتگاهها، راهنمایان تور، مراکز پذیرایی و تفریحی که عمدتاً توسط بخش خصوصی ایجاد میشود.
وی تأکید کرد: هرکجا زیرساخت مناسب ایجاد شده، استقبال گردشگران بسیار خوب بوده است، حتی در دورترین نقاط استان، بومگردیها به کسبوکارهای موفق تبدیل شدهاند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: امسال عملیات اجرایی دو کلانپروژه بزرگ گردشگری آغاز میشود، نخستین پروژه در حوزه کارون ۴ در شهرستانهای اردل و لردگان است، منطقهای که از زیباترین جاذبههای طبیعی کشور محسوب میشود و حجم سرمایهگذاری این پروژه حدود ۵ همت است.
صادقی ادامه داد: پروژه دوم، یک مجتمع بزرگ گردشگری شامل اقامت، پذیرایی، سرگرمی، تفریح و گردشگری سلامت است که در شهرکرد اجرا میشود، هر دو پروژه با سرمایهگذاری بخش خصوصی و با حمایت دولت آغاز خواهند شد.
وی یادآور شد: از تسهیلات خرد برای مشاغل خانگی و صنایعدستی تا تسهیلات کلان ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه ملی، امکان حمایت از پروژههای گردشگری وجود دارد، همچنین برای پروژههایی که امسال به بهرهبرداری برسند، کمکهای بلاعوض برای تأمین آب، برق، گاز و راه در نظر گرفته شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: با تأکید استاندار، روند صدور مجوزها در این استان کوتاه شده و بسیاری از فرآیندهایی که یک تا دو سال زمان میبرد، اکنون در مدت کوتاهی انجام میشود.
صادقی گفت: در راستای برندسازی استان، امسال جشنواره ملی لباس اقوام ایرانزمین و جشنواره ملی طبیعتگردی در چهارمحالوبختیاری برگزار میشود، این رویدادها فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیتهای گردشگری استان در سطح ملی خواهد بود.
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