به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران از برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع دو فقره نزاع دسته‌جمعی در بخش مرکزی و بخش بازفت که موجب سلب آسایش عمومی شده بود، با دستور قاطع و مقتدرانه مقام قضایی، ۹ متهم در این درگیری‌ها دستگیر و روانه زندان شدند.

وی تصریح کرد: پس از گزارش‌های واصله مبنی‌بر بروز درگیری‌های دسته‌جمعی در مناطق مذکور، ماموران پلیس بلافاصله در محل حاضر و با عملیاتی سریع، عاملان این نزاع‌ها را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کوهرنگ تاکید کرد: اخلال در نظم عمومی، خط قرمز پلیس است و با حمایت دستگاه قضایی با قانون‌شکنان برخورد قاطع صورت می گیرد.

محمدحسینی بیان کرد: با توجه به جنبه عمومی جرم ایجاد اخلال در امنیت و آرامش شهروندان حتی در صورت رضایت طرفین، پرونده آن‌ها همچنان در دادسرا پیگیری و متهمان برای اعمال قانون معرفی خواهند شد.

فرمانده انتظامی کوهرنگ در پایان از تمامی شهروندان درخواست کرد: با خویشتنداری و کنترل خشم، از هرگونه درگیری پرهیز کرده و در صورت بروز هرگونه مشکل، از مجاری قانونی اقدام کنند تا شاهد محیطی امن و آرام برای همگان باشیم.