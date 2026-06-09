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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

تسریع در صدور موافقت‌نامه‌های اصولی مجتمع‌های شیلاتی در لرستان

تسریع در صدور موافقت‌نامه‌های اصولی مجتمع‌های شیلاتی در لرستان

خرم‌آباد - معاون اداره کل شیلات لرستان از تسریع در صدور موافقت‌نامه‌های اصولی مجتمع‌های شیلاتی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد انصاری صبح امروز سه‌شنبه در حاشیه نشست تخصصی بررسی چالش‌های مجتمع‌های در حال ساخت شیلات لرستان باهدف تسریع در صدور موافقت‌های اصولی، اظهار داشت: در این نشست روند پیشرفت پروژه‌های بزرگ شیلاتی استان مورد واکاوی قرار گرفت.

وی گفت: محور اصلی این نشست، شناسایی و حذف گلوگاه‌های اداری در مسیر دریافت استعلامات و صدور موافقت‌های اصولی بود تا مسیر برای ورود و فعالیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هموارتر شود.

معاون توسعه آبزی‌پروری شیلات لرستان با تأکید بر لزوم کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات، بیان داشت: تسهیل در کار سرمایه‌گذار و رفع دغدغه‌های تولیدکنندگان در مجتمع‌های در حال ساخت، اولویت اصلی این معاونت است.

انصاری، افزود: در این جلسه، وضعیت مجتمع‌هایی که در مرحله مطالعه و یا ساخت هستند به‌صورت موردی بررسی و مقرر شد تیم‌های کارشناسی، پیگیری‌های لازم را برای رفع تداخلات احتمالی با سایر دستگاه‌ها و تسریع در روند قانونی پروژه‌ها انجام دهند.

وی تصریح کرد: در این نشست بر پیوست علمی و آموزشی طرح‌ها تأکید شد و کارشناسان حوزه‌های مهندسی و ترویج موظف شدند تا با ارائه مشاوره‌های دقیق فنی، از هدررفت منابع در فاز ساخت جلوگیری کرده و مزارع را به سمت بهره‌وری حداکثری هدایت کنند.

کد مطلب 6854948

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