به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد انصاری صبح امروز سهشنبه در حاشیه نشست تخصصی بررسی چالشهای مجتمعهای در حال ساخت شیلات لرستان باهدف تسریع در صدور موافقتهای اصولی، اظهار داشت: در این نشست روند پیشرفت پروژههای بزرگ شیلاتی استان مورد واکاوی قرار گرفت.
وی گفت: محور اصلی این نشست، شناسایی و حذف گلوگاههای اداری در مسیر دریافت استعلامات و صدور موافقتهای اصولی بود تا مسیر برای ورود و فعالیت سرمایهگذاران بخش خصوصی هموارتر شود.
معاون توسعه آبزیپروری شیلات لرستان با تأکید بر لزوم کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات، بیان داشت: تسهیل در کار سرمایهگذار و رفع دغدغههای تولیدکنندگان در مجتمعهای در حال ساخت، اولویت اصلی این معاونت است.
انصاری، افزود: در این جلسه، وضعیت مجتمعهایی که در مرحله مطالعه و یا ساخت هستند بهصورت موردی بررسی و مقرر شد تیمهای کارشناسی، پیگیریهای لازم را برای رفع تداخلات احتمالی با سایر دستگاهها و تسریع در روند قانونی پروژهها انجام دهند.
وی تصریح کرد: در این نشست بر پیوست علمی و آموزشی طرحها تأکید شد و کارشناسان حوزههای مهندسی و ترویج موظف شدند تا با ارائه مشاورههای دقیق فنی، از هدررفت منابع در فاز ساخت جلوگیری کرده و مزارع را به سمت بهرهوری حداکثری هدایت کنند.
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