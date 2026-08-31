به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی عصر دوشنبه در مراسم واگذاری و کلنگ‌زنی طرح شهرک گلخانه‌ای «واشیان»، اظهار داشت: در حال حاضر ۳۴۹ مجوز احداث گلخانه در لرستان با مجموع سطح ۱۰۶ هکتار و پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد توسط اشخاص حقیقی در دست اجرا است.

ایجاد سالانه ۴۰ هکتار گلخانه در لرستان

وی ادامه داد: همچنین ۱۱۲ مجوز دیگر با سطحی بالغ بر ۴۰ هکتار و پیشرفت فیزیکی بین ۲۰ تا ۹۵ درصد در استان وجود دارد که در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به برنامه توسعه سالانه گلخانه‌ها در استان، گفت: برنامه‌ریزی ما، صرف‌نظر از ظرفیت شرکت شهرک‌های کشاورزی، ایجاد سالانه ۴۰ هکتار گلخانه توسط اشخاص حقیقی است.

صیادی با بیان اینکه توسعه گلخانه‌ها مصداق روشن کشاورزی دانش‌بنیان و بهره‌ور است، تصریح کرد: استفاده از دانش، فناوری و روش‌های نوین در تولیدات گلخانه‌ای، علاوه بر افزایش چشمگیر تولید، مصرف آب را نیز به شکل قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.

اختصاص ۲ هزار هکتار از اراضی لرستان به کشت خیار و گوجه‌فرنگی

وی افزود: برای نمونه، در کشت فضای باز گوجه‌فرنگی، تولید در هر هکتار حدود ۳۵ تا ۴۰ تن است و برای تولید هر کیلوگرم محصول نیز حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود؛ اما با انتقال کشت به فضای کنترل‌شده گلخانه‌ای، مصرف آب برای تولید هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی به حدود ۳۵ تا ۴۰ لیتر کاهش پیدا می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ادامه داد: درعین‌حال، میزان تولید در گلخانه به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد و هم‌اکنون در برخی واحدهای گلخانه‌ای خرم‌آباد، تولید گوجه‌فرنگی از ۴۰۰ تن در هر هکتار نیز عبور کرده است.

صیادی با تأکید بر اهمیت آزادسازی اراضی برای تولید محصولات راهبردی، بیان کرد: هم‌اکنون حدود دو هزار هکتار از اراضی لرستان به کشت خیار و گوجه‌فرنگی اختصاص دارد و اگر بتوانیم تنها ۲۰۰ هکتار کشت گلخانه‌ای جایگزین این سطح کنیم، امکان آزادسازی حدود هزار و ۸۰۰ هکتار زمین برای کشت محصولات راهبردی از جمله گندم، دانه‌های روغنی و کلزا فراهم خواهد شد.

توسعه گلخانه‌ها در شهرستان‌ها

وی، هزینه بالای احداث گلخانه‌های مدرن را یکی از چالش‌های مهم توسعه این بخش عنوان کرد و گفت: در شرایط کنونی، ایجاد هر هکتار گلخانه هیدروپونیک به حدود ۷۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد و حتی اجرای گلخانه با روش‌های دیگر نیز بین ۵۰ تا ۵۵ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به تأکید استاندار لرستان برای ایجاد شهرک گلخانه‌ای در تمامی شهرستان‌های استان، اظهار کرد: شهرک گلخانه‌ای الیگودرز در سطح ۲۵ هکتار آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران است و ۴۰ هکتار از شهرک گلخانه‌ای ازنا نیز به سرمایه‌گذار واگذار شده است.

صیادی، افزود: همچنین زیرساخت‌های شهرک گلخانه‌ای بروجرد در سطح ۷۲ هکتار آماده شده و تلاش می‌کنیم ظرفیت ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای را در سایر شهرستان‌های استان نیز توسعه دهیم.

افتتاح گلخانه «واشیان» تا ۱.۵ سال آینده

وی با اشاره به آغاز اجرای طرح گلخانه‌ای «واشیان»، گفت: واگذاری این مجموعه به سرمایه‌گذار و آغاز عملیات اجرایی آن اتفاق مهمی برای بخش کشاورزی لرستان است؛ طرحی که زمینه اجرای آن سال‌ها فراهم نشده بود و امروز با همکاری دستگاه‌های مختلف و مشارکت بسیج سازندگی، وارد مرحله اجرایی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: امیدواریم این مجموعه باتوجه‌به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، طی حدود یک تا یک ونیم سال آینده به بهره‌برداری برسد و به یکی از ظرفیت‌های مهم تولید و اشتغال در منطقه تبدیل شود.

صیادی با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری در ایجاد اشتغال، گفت: اشتغال تابع تولید، تولید وابسته به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری نیز نیازمند امنیت و فراهم‌شدن شرایط مناسب اقتصادی است؛ بنابراین باید موانع پیشروی سرمایه‌گذاران را کاهش دهیم تا زمین و زیرساخت‌های فراهم‌شده به تولید و اشتغال منتهی شود.