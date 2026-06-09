به گزارش خبرنگار مهر، ایمان شمسایی، رئیس مرکز رسانه مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (سه‌شنبه ۱۹ خردادماه) در نخستین جلسه ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی اظهار کرد: در وهله اول باید به این نکته اشاره کنم که مجلس شورای اسلامی اکنون تعطیل نیست و با توجه به شرایط فعلی، جلسات صحن مجلس به شکل مجازی برگزار می‌شود و همچنین کمیسیون‌های تخصصی مجلس فعال هستند و نمایندگان نیز پای کارند.



وی در ادامه، گفت: امروز ملت در یک سطح جدید از رسانه و تبلیغات و همچنین در حوزه حماسه و شورآفرینی قرار گرفته‌اند و این فضا به نوعی به «حضور خیابانی» تبدیل شده است. رسانه در این میان نقش مهمی دارد و اگر این حضور خیابانی توسط رسانه‌ها به‌خوبی پوشش داده نشود، بخشی از اثرگذاری آن کاهش می‌یابد.



رئیس مرکز رسانه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رسانه‌ها متوجه شده‌اند که اگر خیابان را پوشش ندهند، در واقع از واقعیت اجتماعی عقب می‌مانند.



شمسایی در ادامه با اشاره به برنامه‌های هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، گفت: برنامه‌هایی که به شکل سنتی برگزار می‌شود، همچنان باید حفظ شوند. در کنار این موضوع، باید از ظرفیت خیابان و حضور مردم در میدان نیز بیشتر استفاده شود تا بتوانیم در حوزه کار میدانی و رسانه‌ای به سطح جدیدی از اثرگذاری برسیم و این دو حوزه را در کنار هم پیش ببریم.



رئیس مرکز رسانه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مسجدها و فضاهای مذهبی نیز همواره در این مسیر نقش‌آفرین بوده‌اند و همچنان ظرفیت‌های مهمی برای برنامه‌ریزی جهت تبیین جنایات آمریکا دارند.



شمسایی تأکید کرد: باید به این روند کمک کنیم و همان‌طور که در گذشته نیز در این مسیر حرکت کرده‌ایم، امروز نیز با پیوست رسانه‌ای و میدانی، این حرکت در راستای تبیین جنایات آمریکا تقویت شود.



وی خاطرنشان کرد: خیابان الان رسانه شده است و رسانه‌ها به خوبی باید این واقعیت حضور مردم در صحنه را نشان دهند.