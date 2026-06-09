به گزارش خبرنگار مهر، ایمان شمسایی، رئیس مرکز رسانه مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (سهشنبه ۱۹ خردادماه) در نخستین جلسه ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی اظهار کرد: در وهله اول باید به این نکته اشاره کنم که مجلس شورای اسلامی اکنون تعطیل نیست و با توجه به شرایط فعلی، جلسات صحن مجلس به شکل مجازی برگزار میشود و همچنین کمیسیونهای تخصصی مجلس فعال هستند و نمایندگان نیز پای کارند.
وی در ادامه، گفت: امروز ملت در یک سطح جدید از رسانه و تبلیغات و همچنین در حوزه حماسه و شورآفرینی قرار گرفتهاند و این فضا به نوعی به «حضور خیابانی» تبدیل شده است. رسانه در این میان نقش مهمی دارد و اگر این حضور خیابانی توسط رسانهها بهخوبی پوشش داده نشود، بخشی از اثرگذاری آن کاهش مییابد.
رئیس مرکز رسانه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رسانهها متوجه شدهاند که اگر خیابان را پوشش ندهند، در واقع از واقعیت اجتماعی عقب میمانند.
شمسایی در ادامه با اشاره به برنامههای هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، گفت: برنامههایی که به شکل سنتی برگزار میشود، همچنان باید حفظ شوند. در کنار این موضوع، باید از ظرفیت خیابان و حضور مردم در میدان نیز بیشتر استفاده شود تا بتوانیم در حوزه کار میدانی و رسانهای به سطح جدیدی از اثرگذاری برسیم و این دو حوزه را در کنار هم پیش ببریم.
رئیس مرکز رسانه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مسجدها و فضاهای مذهبی نیز همواره در این مسیر نقشآفرین بودهاند و همچنان ظرفیتهای مهمی برای برنامهریزی جهت تبیین جنایات آمریکا دارند.
شمسایی تأکید کرد: باید به این روند کمک کنیم و همانطور که در گذشته نیز در این مسیر حرکت کردهایم، امروز نیز با پیوست رسانهای و میدانی، این حرکت در راستای تبیین جنایات آمریکا تقویت شود.
وی خاطرنشان کرد: خیابان الان رسانه شده است و رسانهها به خوبی باید این واقعیت حضور مردم در صحنه را نشان دهند.
رئیس مرکز رسانه مجلس شورای اسلامی گفت: تجمعات خیابانی مردم باید در رسانهها پوشش داده شود تا رسانهها از این واقعیت اجتماعی عقب نیفتند.
به گزارش خبرنگار مهر، ایمان شمسایی، رئیس مرکز رسانه مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (سهشنبه ۱۹ خردادماه) در نخستین جلسه ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی اظهار کرد: در وهله اول باید به این نکته اشاره کنم که مجلس شورای اسلامی اکنون تعطیل نیست و با توجه به شرایط فعلی، جلسات صحن مجلس به شکل مجازی برگزار میشود و همچنین کمیسیونهای تخصصی مجلس فعال هستند و نمایندگان نیز پای کارند.
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