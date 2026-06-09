مجتمع انباری تعاون روستایی پلدختر مکانیزه شد

سید شجاع شاهرخی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نخستین انبار مکانیزه از انبارهای تعاون روستایی در لرستان مجتمع انباری شهرستان پلدختر است که با پیگیریهای نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی، فرماندار پلدختر و مدیرکل تعاون روستایی لرستان از محل تملک داراییها و همچنین با اعتباری حدود ۳۰ میلیارد ریال مکانیزه شد، این خود نقطه عطفی در شبکه گسترده تعاون روستایی در استان است.
وی تصریح کرد: باتوجهبه اهمیت گندم و استراتژیک بودن این محصول یکی از انبارهای چندمنظوره این شبکه مکانیزه شد که میتواند حدود دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار تن گندم را در خود جای دهد.
رئیس اداره تعاون روستایی پلدختر، گفت: این امر در راستای تسهیل خدماترسانی هرچه بهتر به کشاورزان عزیز در سطح منطقه صورت پذیرفت و در مواقع ضروری میتوان چندین ماه گندم را در این سیلو بهصورت افقی نگهداری کرد.
شاهرخی، افزود: این انبار بهعنوان یک ظرفیت و پتانسیل و زیرساخت و حفظ و نگهداری گندم به ظرفیتهای شهرستان پلدختر و استان لرستان اضافه کرد.
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